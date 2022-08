Duyck: «Nous avons été mauvais»

Monté au repos pour suppléer un Massimo Di Vita en souffrance face au jeune et culotté Séraphin Mundine, auteur, à 18 ans d’un tout gros match, Benjamin Duyck avait une analyse juste du derby perdu par ses couleurs : « On peut le résumer par la plus grande envie locale, pointait l’arrière droit de la REAL. Il n’y a pas eu photo à ce niveau-là : on était deuxième dans les duels et absent à la retombée des ballons ! Cette victoire, notre adversaire la mérite totalement. Qui pouvait dire ce samedi quelle équipe évolue un cran au-dessus de l’autre en championnat ? La D2, c’était plus le Pays Vert sur ce duel ! Notre adversaire a été bon alors qu’on a été mauvais. Jusqu’ici, on avait montré des automatismes intéressants mais on ne les a pas revus. Est-ce inquiétant pour le championnat ? Non car ça arrive de passer au travers. On va se reconcentrer et tout faire pour être prêt dans quinze jours. » L.D.