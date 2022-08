Des Ellezellois en quête de bien plus de stabilité

Concurrence des clubs voisins

Pour faire bonne figure, Yves Moreau attend beaucoup de ses renforts qui doivent tirer le groupe vers le haut:"Plusieurs d’entre eux ont évolué dans des séries supérieures mais notre force, c’est d’avoir pu garder la plus grande partie du noyau de l’an passé. Certes, Diatta et Pot sont partis à Isières mais ça fait partie du jeu. Pour le reste, on espère surtout que la sorcière va enfin nous abandonner. On a entamé la préparation avec une mauvaise nouvelle pour Dorian Delestray qui souffre d’un kyste aux ligaments croisés alors qu’Adrien Vancrombrughe s’est déjà cassé le poignet. Ces deux cas malheureux ne doivent pas nous abattre. Au contraire, on doit mettre les bouchées doubles pour bien construire l’équipe et intégrer les nouveaux. Avec les vacanciers, je pense qu’il sera trop difficile d’être au top à la reprise mais notre but est clairement de faire beaucoup mieux que l’an passé."

Le coach ellezellois pourra également compter sur l’apport précieux d’une P4 qui travaille bien avec les jeunes:"On en a déjà sorti un garçon qui a intégré mon équipe. Avec Arnaud Debodt, le club travaille très bien la formation malgré la concurrence de nos clubs voisins. Les Notté, Ducarme et Villyn font partie de cette génération qui monte et sur qui on compte."Une jeunesse qui attend déjà avec une certaine impatience le derby à venir contre le Pays Vert B qui a fait la bascule de la série B vers la A. Il y avait un bon moment qu’Ellezelles n’avait plus affronté un adversaire géographiquement aussi proche dans le cadre du championnat.