Vivre une saison bien plus paisible pour Wiers

Et les premiers indices sont plutôt positifs malgré l’élimination en Coupe du Hainaut:"La préparation se déroule bien. On a constitué un chouette groupe assez jeune avec des joueurs venus de Péruwelz et Biévène notamment. À la différence de l’an passé où pas mal de gens sont partis en dernière minute nous obligeant à faire avec les moyens du bord, on a pu choisir cette année, ne pas subir.Nos jeunes ont un an d’expérience en plus et cette maturité fera du bien. Les postes sont quasi doublés et la concurrence sera présente. On a essayé de trouver des gens qui ont du foot dans les pieds et une bonne mentalité. L’équipe est mieux balancée."

«Un paquet de favoris»

Mais le club a perdu une pièce maîtresse en la personne de Clément Stevens:"Notre extraterrestre nous manquera. Mais il voulait rejoindre Michel Derouck à Hensies et je ne faisais pas le poids,sourit Christelle. Je lui souhaite le meilleur mais c’est vrai que ça nous a forcés à compenser."L’occasion de lui demander si la fonction endossée de façon inattendue suite au décès de Jean-Louis Nève lui plaît toujours:"S’il y a une période que je déteste, c’est celle des transferts. Le reste, c’est sympa même si la charge de travail est importante. On espère améliorer le parking et, à plus long terme, acquérir un terrain en plus."

Place au duo des entraîneurs: Christophe Ergo, le feu; Michaël Liétard, le pompier. Deux personnalités différentes mais complémentaires:"On veut faire mieux que l’an passé, pas loin de la colonne de gauche. On a ciblé les transferts, tablant sur l’identité locale toujours importante pour l’ambiance. Le but devrait être réalisable même si avec Stevens et Rousseau, on a perdu deux pions importants. La P2 reste, il n’y a plus d’ogre comme Luingne mais un paquet d’équipes qui vont se battre pour le titre comme Enghien, Ere, Hensies, Isières, Anvaing, Obigies et Estaimbourg."

Les plus de Wiers:"L’effectif plus équilibré devrait nous valoir plus de stabilité. Et l’ancrage local amène un groupe déjà soudé."Les moins:"Biévène, le Pays Blanc et Hensies: notre début n’est pas évident."Le tiercé de Michaël:"Ere, Obigies, Templeuve."Christophe ne s’y est pas collé car les favoris sont trop nombreux, on peut le comprendre.