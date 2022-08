Coupe du Hainaut : Luingne (P1) fait du hors-piste, Taintignies (P4) continue sa route

Au niveau de nos équipes de P2, bel exploit d’Anvaing qui a surpris la P1 de Courcelles (3-1). Par contre, Meslin a bien bataillé mais n’a pu en faire de même face à Flénu, le promu en P1 l’ayant emporté 1-2. Dans les duels entre formations de la même série, il a fallu recourir à la séance des tirs au but pour départager aussi bien Templeuve et Obigies que la REAL B et l’Union Tournai. Les Obigeois joueront le prochain tour après leur nul 2-2, puis 3-5 après les pénos chez les gars de la Providence. Les Unionistes ont tenu le 1-1 à Acren avant d’émerger 3-4 à l’issue de la fameuse loterie. Isières s’est aussi qualifié pour la suite en gagnant 1-3 sur le terrain de la P4 de Couillet. Même résultat d’Estaimbourg contre la P3 de Roux! Enghien a aussi engrangé un résultat positif, en gagnant 1-4 chez la P2 de Saint-Symphorien B. Par contre, ça coince pour la Montkainoise battue 0-2 par Jumet, une autre P2. Le Pays Blanc B a très lourdement chuté (8-0) à Jemappes, équipe du même niveau.

On retrouvera des P3 de notre région. Luingne B a fait le nécessaire contre Bouffioulx (4-2) et Thumaide a passé outre Hornu, obstacle de P4 (2-0). Élimination, par contre, d’Esplechin à Écaussinnes, autre P3 (5-4), de Pommerœul contre la P4 de Jamioulx B (1-2), du Risquons-Tout chez la P2 de Thuin (5-2), d’Escanaffles du côté de Hyon, aussi P2 (5-2). Une P4 continue son superbe chemin, Taintignies, vainqueur 3-2 de Bracquegnies B! Velaines B a failli en être aussi, mais a perdu après les tirs au but face à la P2 d’Havré (1-1, puis 4-5).