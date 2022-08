Les promus de Luingne B n’ont peur de rien

D’ailleurs, les deux formations partagent les mêmes séances d’entraînement, histoire de permettre aux entraîneurs de visionner un maximum de garçons qui sont susceptibles de tirer le groupe vers le haut."Chacun peut avoir sa chance à un moment ou l’autre. En préparation, on a même fait entrer un garçon de 17 ans, preuve qu’il y a des jeunes qui frappent à la porte de cette P3. Pour les anciens, le fait d’avoir un groupe aussi renforcé à l’entraînement pousse chacun à se surpasser et à se battre pour sa place. Par le passé, on avait parfois des entraînements avec seulement une dizaine de joueurs disponibles, notamment à cause des études. On ne veut pas que les garçons aient le sentiment qu’ils auront leur place trop facilement dans le onze le dimanche. Dans le même sens, on sait que notre équipe peut, grâce à cette émulation, permettre à certains de franchir un cap à l’image de Noah Louage qui vient de rejoindre le noyau de P1",poursuit David Leclercq.

Sportivement, les ambitions sont claires. L’équipe vise le plus haut possible sans se mettre de pression inutile."Le maintien d’abord mais on espère évidemment plus. Le groupe s’est renforcé avec des joueurs descendus de P2 et quelques joueurs d’Herseaux mais aussi des jeunes qui étaient passés par l’Excel lors de leur formation, à l’image par exemple de Thomas Ysembaert qui revient de blessure après avoir été international U17. La série, on la découvre mais on compte sur nos armes, notamment une attaque très efficace et un excellent gardien de but, pour jouer le haut du tableau et peut-être même titiller le voisin de Mouscron qui reste toutefois le favori de la série. On espère d’ailleurs que les derbys se dérouleront devant une belle assistance",commentent de concert David Leclercq et Vincent Daly, eux aussi passés par le Futurosport comme formateurs.