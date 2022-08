Les jeunes doivent poursuivre sur leur lancée

Remy reste fidèle à ses principes pour aborder la nouvelle saison."Je privilégie toujours celui qui vient à l’entraînement et remercie ceux qui comprennent que Vaudignies est un club familial. Nous sommes repartis avec 90% du noyau de la saison passée et nous avons récupéré des garçons de la région qui étaient partis dans des clubs voisins. On a retrouvé pas mal de U21 car on souhaitait aligner une équipe dans cette catégorie mais comme il n’y avait pas assez d’équipes pour créer un championnat, le club a choisi l’option d’aligner une P4. Pour le moment, chaque joueur est susceptible de jouer en P3. Les noyaux ne sont pas encore scindés et on laisse une chance à chacun. J’ai du monde à l’entraînement même si j’estime qu’on n’en fait jamais assez, surtout en sachant que le championnat commence très tôt, ce qui est loin d’être idéal."

Pour encadrer ces jeunes, le mentor compte sur l’expérience de vieux renards du foot provincial, comme Lucas Huwart et Martial Marique, mais plus que jamais, le club semble décidé à donner une chance aux éléments du cru: "On veut les aguerrir! On a même déjà aligné un garçon de 17 ans en Coupe. Notre souhait est de proposer du beau jeu avec de la vitesse et de la possession de balle. Ayant été formé à La Louvière puis à Mouscron avant de militer en P1 et en Promotion, je demande une certaine rigueur à mes joueurs même si on n’évolue qu’en P3. Une des trois séances hebdomadaires est consacrée au physique. En dehors du terrain, on essaie aussi de souder les liens et c’est à cet effet que j’ai organisé un stage à Vielsalm. Avec un fort esprit de groupe, les garçons vont travailler les uns pour les autres, ce qui doit constituer un gros atout. Notre point faible reste malgré tout la jeunesse et notre manque d’expérience du jeu adulte."

Remy espère que son équipe se stabilisera dans la colonne de gauche d’une série relevée:"Genly-Quévy s’est bien renforcé, les Francs Borains B vont faire parler leur jeunesse et Harchies ne cache pas son envie de monter. On attend la reprise contre Harchies avec impatience, avant Lens en pleine ducasse d’Ath."