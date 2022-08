Euro à Munich : Camille Laus passe les séries

Ces demies du 400 m individuel féminin ont lieu ce mardi à partir de 13 heures. Au-delà de viser une place de finaliste, notre régionale voudra confirmer son chrono des séries."Je suis heureuse d’être descendue dans les 51 secondes. C’est ce que je voulais après mes Mondiaux décevants à Eugene. Je ne me qualifie pas directement à la place mais j’y suis grâce à mon temps. Je savais que je me trouvais dans une série qui allait être rapide. Je me suis efforcée de finir devant l’Italienne qui était à mes côtés. Après 300 mètres, j’étais pourtant derrière (NDLR: elle était même sixième)mais ma dernière ligne droite m’a permis de prendre la quatrième place."

Cette saison, la meilleure référence de Camille est de 51.77. Et son record personnel est de 51.49 et date de 2018.