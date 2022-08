Vainqueur de la REAL, le Pays Vert s’offre un voyage à Tessenderlo

Affirmer que l’on avait vu venir sa qualification face au voisin acrenois serait mentir, mais la nouvelle performance de choix signée par le Pays Vert ne constitue pas réellement une grosse surprise. Car, depuis la reprise, son enchaînement de matches amicaux et de premiers tours de la Coupe n’avait montré que de bonnes choses."C’est vrai qu’on est bien depuis que l’on a repris, acquiesçait son coach Jimmy Hempte au terme du derby gagné 2-0, samedi, face à Acren-Lessines.Les garçons sont fort réceptifs à ce qu’on demande. Ils font les efforts nécessaires. Le groupe ne souffre que de l’une ou l’autre absence pour des petits pépins, ce qui amène la concurrence désirée. Vu les solides prestations de certains, un onze se dessine petit à petit. Des joueurs ont pris de l’avance sur d’autres qui savent qu’ils doivent redoubler d’efforts pour refaire leur retard. C’est ce qui explique aussi la spirale positive dans laquelle on se trouve."

Et cette spirale a donc fait une nouvelle victime: une REAL qui s’est fait bousculer dès les premières secondes d’un duel entre voisins qui aura attiré du monde dans les tribunes du stade des Géants."Le genre de match de Coupe qui fait plaisir!",soulignait Philippe Dubois, le président athois. Une bonne petite recette toujours bienvenue accompagnée de la qualif pour le quatrième tour après avoir éliminé une deuxième D2: que demander de plus?"Gand il y a une semaine au terme d’un duel où l’envie a été énorme et Acren cette fois-ci à l’issue d’un match maîtrisé qui aurait pu se finir sur un résultat plus large: c’est du tout cuit!",souriait Jimmy Hempte.

«Pas à la hauteur!»

Le coach athois avait si peu à redire de la prestation de ses troupes."Il n’y a qu’un truc: plus de réalisme devant le but!"Car, même chez les visiteurs, on se réjouissait presque de n’être reparti qu’avec une défaite de deux buts…"On s’en sort encore bien,notait Fabrice Milone qui déplorait le match de ses couleurs.On est passé à côté. On n’a pas été à la hauteur de ce qu’on sait faire habituellement. On a été sans réaction face à un tel Pays Vert qui a été supérieur dans tous les domaines de jeu, surtout dans les duels où il s’est engagé comme il aime le faire car c’est dans son ADN. On le savait, on n’a pas d’excuse de s’être raté. Voyez le nombre d’occasions des Athois: rien que ça, ce n’est pas normal!"

De la tête de Fiévez, repoussée par Alexandre, au poteau de Vandeville en passant par les lobs mal ajustés de Bonnier et Hospied, le face-à-face perdu par Mangunza face au portier visiteur et bien sûr les buts de Vandeville, avant la pause, et de Hospied, juste après, l’on a compté, côté local, sept occasions franches. En face, les tirs de Sekou et Bourlart bien sortis par Zimine ne faisaient pas le poids."C’est clair,concluait le T2 d’Acren.Les Athois méritent de continuer leur route."

Elle les mènera à Tessenderlo, une N1 qui a battu Sprimont 1-3, pour un quatrième tour historique pour leur club!