Regoûter au tour final, minimum gastronomique!

C’est le capitaine Dylan Rigaut qui s’y colle pour préfacer la saison:"Après le tour final atteint l’an dernier, c’est l’objectif minimum qu’on doit se fixer. Je ne pense pas que la confirmation sera plus compliquée, le groupe n’a quasiment pas changé. La série sera comme de coutume costaude, le plus régulier l’emportera. On aura à faire preuve de plus de régularité devant le but. Je crois que le club a fait ce qu’il fallait au niveau des renforts."

Le décor est planté et ce n’est pas l’entraîneur Michaël Browaeys qui va venir contredire son relais sur le terrain (il ne manquerait plus que ça!):"Vivre des matches de tour final avec 600 personnes, ça donne envie de recommencer. Il faudra au minimum prendre une tranche pour revivre ça."Et espérer un destin plus favorable que l’élimination, d’autant que le club est prêt:"On est en place. Quand vous observez toute l’évolution, lorsque vous êtes sponsor et voyez l’environnement, c’est motivant."

«Des joueurs se proposent…»

Le club a essayé de tout mettre en œuvre pour prester aussi bien:"On a recruté des gens qui vont apporter un plus au niveau humain et footballistique. Je pense par exemple à Duvivier et Hustache, déjà bien intégrés."Autre indice, les arrivées récentes de Noahm Demierbe, qui revient de la REAL, et du Français Hugo Mikus."Avant, on allait chercher les joueurs; avec nos bons résultats, pas mal se proposent. On essaie de redonner une chance. Je pense à Huyghe ou Coppin; on redonne vie à de jeunes pousses. Dans notre noyau, Longoni et Dendauw ont fait leur trou la saison passée et Biltresse vient de les rejoindre", se réjouit Frédéric Rousseau, précieux T2 et un peu la mémoire vivante de Michaël, qui a parfois des absences… Toutes ces forces vives seront utiles dans une série à nouveau solide:"Je ne vois plus d’ogre, comme le fut Luingne; je ne vois pas non plus de faibles. Par contre, un paquet d’équipes se battra pour le Top 5."

On pointe les qualités du groupe:"On a réussi à en garder l’essentiel alors que pas mal de nos joueurs avaient été contactés. Sans compter les renforts bien ciblés!"Les défauts:"Les départs de Delneste, important dans notre système de jeu, et de Desmedt"Le tiercé annoncé par le coach:"1. Enghien; 2. Estaimbourg; 3. Hensies et Anvaing."

C’est au président Pierre Delcoigne qu’il revient de fermer la parenthèse:"Si on pouvait réaliser une aussi bonne campagne, Top 5 et tour final, on serait ravi dans une série renforcée. On est prêts à prendre tout ce qui viendra en plus."