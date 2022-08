Quentin Hospied, le maestro du Pays Vert, mènera-t-il Acren à la baguette?

Une occasion aussi de voir à l’œuvre quelques-uns des éléments en forme du début de saison. Ainsi, triples buteurs au tour précédent, l’Acrenois Sekou Kone et l’Athois Quentin Hospied seront surveillés de près sur la pelouse du stade des Géants."D’autant plus que les coaches d’en face me connaissent assez bien, sourit Quentin qui a été entraîné par Fabrice Milone, alors mentor du Pays Vert, et par Denis Dehaene.C’était lors de ma période acrenoise, signale le médian offensif athois. À Gand, dimanche dernier, il y avait eu un effet de surprise car notre adversaire ne nous connaissait pas et n’a pas cherché à savoir qui on était. On l’a surpris par notre engagement et la qualité de notre jeu. Une semaine plus tard, la donne sera bien différente car la REAL nous connaît bien, ne fût-ce que par l’amical joué récemment."

«Tout sera différent…»

Conclu par une victoire 3-2 des Acrenois sur leur synthétique! Le contexte différent nous empêche-t-il de comparer le match déjà joué et celui qui est à jouer?"Oui, je pense, répond Quentin Hospied.Un amical n’a jamais la même saveur qu’une rencontre officielle. Jeudi passé, les deux équipes ont procédé à énormément de changements en cours de match, ce qui a parfois déstabilisé les forces en présence. On a vu qu’on savait rivaliser malgré la division d’écart mais c’est toujours difficile de tirer des enseignements d’un match de préparation."

Tirons dès lors les enseignements du dernier match officiel du Pays Vert! Retenons d’abord la victoire collective 3-4 chez la D2 du KRC Gand."Juste magnifique vu le scénario et le fait d’avoir été mené 2-0 à la 4e minute",dit l’Athois qui fait l’objet de la seconde mise en lumière, sa prestation individuelle ayant été saluée par tous. Un triplé marqué, dont deux lobs magnifiques, Quentin a joué tel un maestro: à la perfection!"Mais je crois surtout que j’ai eu pas mal de réussite avec ces deux goals qui viennent de nulle part. C’est le gros travail de l’équipe qui est à souligner. Les ballons, pour en faire un bon usage, il faut bien qu’ils m’arrivent dans les pieds."

«On doit se surpasser»

Il n’empêche que Quentin paraît déjà bien affûté."Surtout si tôt dans la saison, c’est inédit en ce qui me concerne. Je récolte peut-être le fruit du travail réalisé individuellement cette année. Ajoutez un noyau de grande qualité qui exige que vous vous surpassiez et un système de jeu qui me convient vraiment bien avec Brian Mangunza en pointe, avec qui je forme un duo complémentaire, voilà deux autres raisons de ma forme! Sans oublier le gros boulot exigé jusqu’ici aux entraînements…"

Il se dit en effet que le staff insiste sur l’importance d’une condition sans faille."J’ai rarement connu une prépa si bien structurée. La preuve: on a très peu de blessés et on est bien en jambes. Puis, les joueurs râlent, c’est toujours bon signe!"

«Un contexte motivant»

Quentin Hospied ferait-il partie des râleurs? "De ceux qui se plaignent de temps en temps, rigole celui qu’on avait justement vu pas mal pester jeudi dernier lors de l’amical perdu à Acren, où il avait été aligné back droit.Ce n’est pas la place qui me faisait râler mais le fait de perdre, de déjouer à certains moments, de voir les décisions arbitrales. Même un match amical, j’ai envie de le gagner!"

Ça promet ce samedi soir face à l’un de ses anciens clubs!"Mais il n’y a plus que Julien Toussaint avec qui j’ai joué, dit le joueur de 32 ans.C’est plus le contexte de la rencontre que l’adversaire qui est motivant. En créant la surprise à Gand, on s’est offert une belle récompense en accueillant la REAL. C’est un derby pour lequel on n’est pas favori sur papier! Mais on jouera à la maison, sur un terrain dur et bondissant, loin de l’état parfait du synthétique acrenois, et il devrait y avoir du monde… On pourra jouer sans pression."