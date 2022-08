Pays Vert et REAL en Coupe : les filles jouent aussi ce samedi...

La Coupe de Belgique sera aussi au menu du Pays Vert et de la REAL plus tôt dans la journée de samedi puisque les équipes féminines A de chaque club disputeront le deuxième tour. Pas l’une contre l’autre mais chacune de son côté ! Avec un point commun : un adversaire qui preste en deuxième nationale. C’est donc dire si ni les Athoises ni les Acrenoises ne partent avec les faveurs du pronostic même si, à domicile, les premières citées doivent croire en leurs chances. Elles accueilleront à 16 h le White Star B. « L’an dernier, les adversaires de N2 nous avaient souri, se rappelle Jibé Yakassongo, coach de la P1 athoise. On avait éliminé Mons B avant de passer proche d’une seconde perf face à Wolvertem. Woluwe, c’est un bon test à deux semaines du championnat. On pourra situer le groupe sur différents aspects. »