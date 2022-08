Les P1 en Coupe du Hainaut

Troisième tour de la Coupe provinciale ce week-end avec l’entrée des équipes de P1. Ce dimanche à 17 h, « les nôtres » seront toutes en déplacement, Luingne à Forchies, Pays Blanc aux Francs Brorains B, Péruwelz à Vaudignies, Belœil à Néchin et Molenbaix à Ere. Quelques belles affiches ! Comme celles opposant Templeuve à Obigies et la REAL B à l’Union, pour un avant-goût du championnat de P2. Sont aussi au programme les matches suivants : Anvaing-Courcelles, Thuin-Risquons-Tout, Montkainoise-Jumet, Pommerœul-Jamioulx B, Couillet-Isières, Velaines B-Havré, Estaimbourg-Roux, Jemappes-Pays Blanc B, Thumaide-Hornu B, Saint-Symphorien B-Enghien, Meslin-Flénu, Luingne B-Bouffioulx, Ecaussines-Esplechin et Hyon-Escanaffles. Un match a été décalé au samedi ; il se joue à Taintignies qui reçoit Bracquegnies à 18 h 30. L.D.