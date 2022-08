Laus, avec l’idée d’un podium en tête

Recourir en 51 secondes

Dès lors, à peine rentrée des États-Unis, Camille Laus est déjà repartie. Après la fin des Mondiaux à Eugene il y a trois semaines, place au début de l’Euro à Munich dès ce lundi, avec des ambitions de podium avec le relais féminin! Le départ vers l’Allemagne pour la Tournaisienne, spécialiste du 400 mètres, c’est ce samedi! Avec, 48 h plus tard, son entrée en lice en compétition.

Lundi, à 19h35, les séries du tour de piste individuel sont programmées. Camille y vise un bon chrono qui devrait, de façon automatique, lui permettre de passer un tour."Je suis sortie déçue de ma prestation en individuel aux championnats du monde. Pas par le fait d’avoir été éliminée dès les séries mais par le chrono réalisé: 52.56, ça ne représente pas le niveau qui est le mien! Ce que je veux à l’Euro, c’est revenir dans les 51 secondes pour être fière de moi, que ça passe ou non en demi-finales", précise-t-elle.

«J’ai bien récupéré!»

Un tel chrono devrait l’y emmenait. À Eugene, son temps moyen constituait ainsi le 31 de toutes les engagées mais le 14 des Européennes présentes."Vous me l’apprenez! Il y a donc moyen d’aller en demi-finales. C’est jouable même si on ne peut jamais être sûr de rien, tant de facteurs rentrant en ligne de compte le jour J."

Comme la façon dont ont pu être digérés les efforts consentis aux États-Unis en juillet!"Durant ces dernières semaines, on n’a pas trop chargé les séances d’entraînement en prévision de l’Euro, misant davantage sur la récupération. L’idée était de retrouver de la fraîcheur en n’exigeant pas un travail trop intensif. On verra à l’autopsie ce lundi si le choix a été payant. En tous les cas, je me sens relativement bien, en confiance et reposée. Les quatre 400 que j’ai courus à Eugene sont oubliés."

Il pourrait y en avoir autant à courir la semaine prochaine à Munich dans un championnat qui lui tient à cœur."Retourner en Allemagne pour un Euro, ce sera spécial! En 2018, à Berlin, ça avait été la découverte d’un grand championnat pour moi! Au départ, il y aura une saveur particulière. Maintenant, pour que j’apprécie encore mieux le moment, il faut performer. Autant en individuel, ça va passer par le chrono, autant avec le relais féminin, ça doit passer par une belle place."

La possibilité de souffler

Sur le podium de préférence!"On devra d’abord assurer notre statut de finaliste en négociant bien les séries", prévient Camille Laus qui ne met jamais la charrue avant les bœufs. Les séries pour les Cheetahs, ce sera vendredi!"On dispose d’une équipe plus forte qu’à Eugene(NDLR: Cynthia Bolingo et Hanne Claes font leur retour dans la sélection aux côtés de Camille, Imke Vervaet, Naomi Van den Broeck et Helena Ponette) . Notre force reste l’amitié qui nous anime. Grâce à elle, à chacune de nos compétitions, on veut franchir un cap. Il est peut-être venu l’heure de décrocher une médaille, même si tout devra tourner en notre faveur avec notamment la course parfaite tactiquement et dans le passage des relais."

Sixième des Mondiaux, le relais belge n’avait été devancé que par la Grande-Bretagne et la France au niveau européen. Dès lors…"Mais il y a d’autres nations très compétitives, proches de notre niveau, et même meilleures sur le papier: la Pologne, l’Ukraine, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse! Sans oublier les Pays-Bas disqualifiés au Mondial! On le sait, rien n’est jamais acquis. On a encore tout à prouver même si la confiance est là. On a fait de très belles choses il y a trois semaines avec les quatre mêmes filles qui ont été sollicitées en séries et en finale. Avec le soutien d’Hanne et Cynthia, on pourra sans doute faire comme d’autres nations en laissant souffler l’une ou l’autre en séries. Ça va jouer!"