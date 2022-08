1. SamediOn ne sait pas vous mais nous, à la mort de l’Excel, à un échelon trop élevé pour ce qu’il était, suivie de la création du Stade Mouscronnois, à un échelon trop bas pour ce qu’il veut être, on s’était dit qu’épingler le foot hurlu, ce ne serait plus pour tout de suite. Toutefois, il faut croire que tout est fait à Mouscron pour que le ballon ne tourne jamais rond. Dernière nouvelle en date: les équipes de jeunes du Stade ne peuvent finalement pas s’inscrire dans les séries interprovinciales – que les néophytes comprennent qu’elles n’iront pas affronter des équipes d’autres provinces! – mais qu’elles devront se contenter des séries régionales – bref, affronter des adversaires du coin! –, ce qui passe mal auprès de certains parents de gamins, à qui on avait assuré, pour les garder, un minimum d’adversité. La faute à qui? On dit que l’ACFF n’est pas toute blanche dans l’histoire! Que la fédé aurait garanti au club hurlu que ses jeunes resteraient à un"niveau respectable", ce qui, entre nous, ne veut trop rien dire car il n’y a rien"d’irrespectable"à se mesurer à Rumes, Isières ou Risquons-Tout. On se dit surtout que le Stade Mouscronnois aurait dû s’y attendre, au lieu de jouer au saisi. Baser un projet jeunes – pointé comme la grande priorité! – sur un matricule criblé de dettes – celui de l’Excel! – et amené donc à disparaître tout en croisant les doigts – de pied, y compris! – afin que personne ne s’en offusque, c’est comme se croire au pays de Candy!

2. Dimanche"Et pourquoi Candy?", vous nous direz. Bah quoi, vous ne connaissez pas la chanson du dessin animé des aventures de la fille aux cheveux bouclés?"Au pays de Candy, on pleure, on rit; il y a des méchants et des gentils; et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c’est très utile! Un peu d’astuce et d’espièglerie, et c’est la vie de Candy!" Ouais mais le Stade Mouscronnois est au pays du foot, on peut s’y amuser, certes, mais si on rit, on pleure aussi, car il y a plus de méchants que de gentils, semble-t-il. Pour se sortir des difficultés, des amis, c’est aussi utile, mais quand on en a peu, ça devient difficile! Le néo-club hurlu aurait subi une campagne de dénonciation d’autres clubs jugeant injuste le maintien des équipes d’âge mouscronnoises. Une sorte de passe-droit! Sur le fond, on ne dit pas le contraire… N’empêche, voilà des jeunes pris quelque part en otages! À leur club, il reste alors l’astuce et l’espièglerie… Ce n’est pas gagné!

3. LundiOn vous parlait la semaine passée de l’inflation footballistique et de l’envolée des prix pour lancer un club. Le RMP en 2010 en promotion: 2000 € investis par chacun des neuf bienfaiteurs! Le Stade de Mouscron en 2022 en P3: on évoque 12000 € par chaque investisseur! Fou, non? En même temps, si les fondateurs du Stade viennent, d’ici quelques années, à faire la même plus-value à la revente du club à un obscur personnage, style Pini Zahavi, que celle réalisée par les fondateurs du RMP en 2015, ce sera le jackpot! Car il y a sept ans, les 2000 € gracieusement investis en mise initiale avaient fait des petits: 100000 € touchés! Le foot, le meilleur des placements?

4. MardiVeille de cyclisme à Tournai avec le départ du Circuit Franco-Belge, dont on regardera l’arrivée à la télé, à défaut de la voir en vrai, changement de sens de la course oblige cette année! Dommage mais sont annoncés les commentaires de Samuel Grulois, excellent en radio, tout aussi brillant en télé. Le Velainois de la RTBF ne déraille jamais à l’antenne, réservant la gamelle à ses propres sorties vélo. Comme sur ses routes, à Popuelles, quelques jours plus tôt, au Beau Vélo de RAVeL: nul n’est prophète en son pays!

5. MercrediQui a remporté le Franco, justement?"Kristoff!" "OK, mais Christophe comment?" "C’est juste Kristoff!"Succès pour les Wanty, qui ont eu l’air de tout sauf de cons cette saison.

6. JeudiBonne nouvelle pour les inquiets des pelouses jaunies: l’Ath Open démarre dans une semaine! Quel rapport, vous nous direz? En plus de dix éditions du tournoi de tennis en fauteuil, on n’en a jamais connu une sans flotte. Vous pouvez faire confiance à sa directrice Dominique Chevalier, plus fiable qu’Évelyne Dhéliat, Catherine Laborde, Louis Baudin, Laurent Romejko, Tatiana Silva et Marie-Pierre Mouligneau réunis:"Oui, il va pleuvoir!"

7. VendrediSi le Stade Mouscronnois ne sait toujours pas où son équipe première jouera cette saison, c’est parce qu’il espère que la Ville lui accordera la location du Canonnier alors que cette même Ville aspire à l’accorder à Mandel… Un accord aurait été trouvé avec le club flandrien, toujours en proie à une reprise bancale et à un avenir fort incertain. Et tout ça alors que la Ville se disait"fière du nouveau projet de foot hurlu"né du rapprochement entre Futuro et Squadra. Là, désolé mais on ne comprend plus!