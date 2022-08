Pommerœul redoute l’année de la confirmation

Benoît Brasseur se montre évidemment ambitieux et ne laissera pas passer l’opportunité de monter mais espère que son comité suivra derrière lui:"Les dirigeants savent que je suis un gagneur mais que personne ne veut brûler les étapes. Pommerœul a assez connu l’ascenseur P3-P4 pour savoir à quel point il est difficile de se stabiliser. Rejoindre la P2 et y faire son trou reste effectivement une ambition légitime mais on ne s’emballe pas. La saison de la confirmation est souvent la plus difficile. Comme l’an dernier, on s’appuiera sur un fort collectif et on espère être épargné par la sorcière car entre les blessures et les arrêts, mon groupe n’a pas toujours été verni. Derrière un groupe très large et bien renforcé dans chaque ligne, il y aura toujours une P4 qui se battra avec ses armes. J’espère avoir l’embarras du choix quand je coucherai quinze noms sur la feuille et pouvoir envoyer quelques garçons dans cette deuxième équipe pour y prendre du rythme. J’espère vraiment faire jouer la concurrence au maximum."

Pommerœul a bien commencé sa préparation avec son bon parcours en Coupe mais Benoît regrette les trop nombreuses absences des vacanciers qui l’empêchent d’avoir plus de seize joueurs aux entraînements. Les trois coups du championnat et la venue de Saint-Ghislain B arriveront un peu tôt mais l’équipe devrait très vite monter en puissance. Le coach est conscient que les candidats au titre seront motivés dès le début: "On parle beaucoup de Genly-Quévy mais il y a d’autres excellentes équipes. Harchies ne se cache pas, évoquant ses envies de montée, alors que Hyon s’est renforcé sur le plan offensif."