Ne plus stresser comme l’an passé, à l’Union

Ce qui l’amène à envisager la saison:"Le maintien! Surtout passer un championnat tranquille entre copains, s’amuser au foot… Retrouver du plaisir sur le terrain et à la buvette. Pour l’instant, ça me semble fonctionner mais il faudra que les résultats suivent pour entretenir la bonne ambiance. Du côté du comité, on est présent, on a tout mis en œuvre pour que ça marche, aux joueurs de faire leur boulot! Je crois que le travail le plus compliqué pour le coach sera de garder son groupe concerné parce qu’on n’a plus de juniors ni réserves ni équipe B. Il y avait trop de problèmes… Et puis, il faut du temps et des bénévoles et on a de plus en plus de mal à en trouver."

«On pourra me tuyauter…»

Après deux ans de coupure"qui ont fait beaucoup de bien", Gilles De Bodt revient au coaching avec un plaisir évident."J’avais déjà travaillé avec Géry (Maquet) quand il était à Ath il y a une dizaine d’années, je n’ai pas hésité longtemps quand il m’a contacté. Même s’il aurait été mieux de construire le groupe ensemble, c’est la situation idéale pour recommencer. Le travail est encore important – surtout avec des gens en vacances – mais les premières impressions sont bonnes. On essaiera de faire mieux que l’an passé – maintien tranquille – avant de prendre tout ce qui vient. J’ai l’avantage de connaître la série et quelques coaches qui pourront me tuyauter. Je n’ai jamais été de nature pessimiste, on a de la qualité; la seule chose qui m’embête est la petitesse du noyau. Le début du championnat avec Hensies, la REAL B, Néchin et Isières sera important."

Les plus de l’équipe:"Les infrastructures. Même si le terrain est sec, il redeviendra bon une fois qu’il va commencer à pleuvoir. J’apprécie également le suivi du comité; au niveau matériel, tout est déjà en ordre. Enfin, la mentalitédu groupe me semble positive mais il faudra voir avec le temps évidemment."Les moins:"L’étroitesse du noyau, j’espère du coup vraiment que les quelques renforts arriveront au plus vite parce que sinon il faudra prier pour être épargnés par les blessures et autres contretemps,note Gilles qui livre son prono.1. Enghien; 2. Anvaing; 3. Estaimbourg. Mais Isières et Obigies ne devraient pas être loin."

C’est le vaillant capitaine Aland Motte qui conclut la présentation:"Ne plus se faire peur sera notre objectif principal! L’an passé, on jouait bien au football sans prendre de points. On sait ce qu’on doit faire. Le groupe, bien que réduit, me semble concerné et de qualité."