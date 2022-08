Encore bien trop méconnue sur une grande partie du continent européen, la discipline trouve ses racines de l’autre côté de l’Atlantique, au Brésil plus exactement. Là, même si l’on parle plus de pétéca, on joue depuis très longtemps à ce mixte de volley, de badminton et de pelote basque. Vous prenez deux équipes de cinq joueurs que vous placez de chaque côté d’un filet de volley sur une aire de jeu un peu plus grande qu’un terrain de badminton, vous leur donnez un gros volant à plumes à ne frapper qu’avec la paume de la main et vous jouez alors à la version de l’indiaca qu’on connaît chez nous, avec des règles très proches de celles du volley pour les échanges et les points marqués.

Une édition «réduite»

Pour la deuxième fois de son histoire, le Luxembourg prenait donc en charge l’organisation des championnats du monde qui réunissaient cette année huit nations et quelque 300 joueurs venant essentiellement des pays voisins: Allemagne, Suisse, Estonie et Belgique. Une participation plus réduite, la faute à des conditions de voyage toujours assez compliquées et à un Covid qui a rendu frileuses certaines des nations habituelles.

Deux clubs en Belgique

Avec une compétition qui se tenait à deux pas de là, la Belgique ne pouvait pas ne pas en être. Parmi les joueuses et joueurs sélectionnés, que des régionaux de la Wallonie picarde!"Actuellement, il n’y a que deux clubs d’indiaca en Belgique, Leuze et Basècles, avec un total de 43 membres affiliés âgés entre 9 et 55 ans. Au niveau des joueurs qui ont pu participer au Mondial, ils sont donc sélectionnés parmi ces joueurs-là. Ils font dès lors inévitablement partie de l’un des deux clubs",explique Arnaud Clerx, le responsable des clubs leuzois et baséclois, lui-même joueur.

Au Luxembourg, la Belgique a connu des fortunes diverses selon les catégories."À l’issue des qualifications, les filles n’ont pas pu éviter la cinquième et dernière place. Mais il ne s’agissait que d’une première participation et, même si ça n’a pas été suffisant, elles se sont bien battues,note Arnaud avant d’enchaîner avec le bilan similaire de l’équipe mixte.Aussi une cinquième place avec, là, bien plus de regrets à avoir car on a réussi à prendre un set aux Allemands, champions du monde dans plusieurs catégories et un set aussi aux Estoniens alors qu’on n’a eu que quelques petits points de retard dans chaque manche disputée face aux Suisses."

Au pied du podium!

C’est l’équipe masculine qui s’est le mieux comportée au cours du tournoi."Malgré des revers face à l’Allemagne, à l’Estonie et au Luxembourg, mais grâce à une victoire contre les Suisses, on s’est qualifié pour les demi-finales du tableau." Avec des retrouvailles face à des Allemands qui n’auront fait que confirmer leur suprématie en l’emportant deux sets à rien! En petite finale, pas plus de réussite pour les Belges qui s’inclinaient 25-19 et 25-20 face au Luxembourg.

Mondial leuzois en 2023

Pas de médaille mais le sentiment d’avoir vécu une très belle expérience avant la prochaine édition d’un Mondial qui sera alors spécial car organisé en Belgique, à Leuze-en-Hainaut. En 2023, l’événement aura lieu au cours de la première semaine du mois d’août. Avec le souhait que la pandémie soit totalement de l’histoire ancienne, une cinquantaine d’équipes pourrait être de la partie dans la très belle LeuzArena. Outre la présence des nations déjà présentes au Luxembourg, sont attendus la Pologne, l’Autriche, le Japon ou encore l’Inde.

Un événement qui doit permettre à la discipline de grandir chez nous après avoir déjà connu un premier essor grâce à sa reconnaissance par la fédération des jeux de paume.