Michèle George en or au Mondial

Elle est décidément insatiable, notre Michèle George ! Ce jeudi, aux championnats du monde d’équitation qui se déroulent à Herning, au Danemark, l’Amougienne l’a emporté dans l’épreuve individual test en grande 5 de paradressage. Sur son cheval Best of 8, elle a réalisé une excellente prestation, ce qui lui a valu une note dépassant les 76 %. Elle complète ainsi son impressionnante collection de médailles dans les plus grandes compétitions internationales. Rien qu’à des Mondiaux, la cavalière belge en est désormais à trois titres décrochés, après ceux de 2014, déjà en individual test, et en freestyle ; c’était alors avec Rainman ! Quatre ans plus tôt, Michele George avait fini deuxième en freestyle. Inutile de vous rappeler les médailles remportées en championnat d’Europe, ni les six médailles paralympiques, dont cinq en or, qu’elle a rapportées de Londres, Rio et Tokyo. Samedi et dimanche, elle entrera encore en piste au Danemark. Pour le team test, qui peut permettre à l’équipe belge de déjà se qualifier pour les Jeux de Paris, et pour le freestyle, dont elle est la favorite toute désignée. L.D.