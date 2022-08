Luingne, une bande de copains à l'ambiance fantastique

L’équipe fanion s’attaque donc à un nouveau défi. Un monde déjà bien différent d’une P2 mais qui ne fait pas peur au président. "Il faut être réaliste. Nous sommes un petit club et on ne va pas monter tous les ans! Je pense que la P1 est notre maximum pour le moment. D’autres que nous sont construits pour la montée et s’apparentent comme les favoris de la série. En ce qui nous concerne, nous espérons vivre confortablement au sein de la colonne de gauche. Et pourquoi ne pas viser un Top 5 sans être trop gourmand… Pour ce faire, nous faisons confiance au même groupe seulement renforcé par deux ou trois jeunes. Malheureusement, nous devrons nous passer de notre capitaine, Richard Vercruysse, qui a été opéré des ligaments croisés du genou. Il manquera à cette bande de copains au sein de laquelle règne une ambiance fantastique. Une superbe atmosphère qui aide beaucoup à réaliser des prouesses! Avec ce noyau quasi identique, les finances du club n’ont pas eu à supporter cette montée. Dans l’absolu, nous gérons le matricule en bon père de famille. Il n’a jamais été dans nos intentions de dépenser des sommes mirobolantes pour attirer des mercenaires. Nous faisons confiance à Giovanni Seynhaeve qui est un excellent pédagogue. Il réalise un boulot exceptionnel qui est en concordance avec les valeurs que le club défend."

«Réapprendre à perdre»

Le coach luingnois devra également se muer en fin psychologue."Nous devrons réapprendre à perdre et travailler cela parce que nous n’en avons plus l’habitude. Après deux ou trois défaites, nous verrons si le groupe est encore une belle bande de copains. Car, hormis quelques garçons, personne ne connaît la P1. Mais je fais confiance au noyau malgré cette inexpérience. Il vit ensemble depuis cinq ans sur et en dehors du terrain. Nous le protégeons en y intégrant deux ou trois joueurs par an qui partagent la même mentalité. Les mercenaires n’ont absolument rien à faire chez nous. Nous devrons faire preuve d’humilité et afficher des ambitions raisonnables. Si nous réalisons un zéro sur six, nous savons que nous devrons cravacher pour rattraper le temps perdu. Le maintien devra être assuré le plus vite possible. Alors seulement, nous pourrons nous permettre de fixer un autre objectif, mais ça se fera par étapes."

Esseulé dans la province hennuyère, Luingne a un autre beau challenge à relever. Celui de faire revivre – avec d’autres! – le football dans la région mouscronnoise. Un défi que Giovanni Seynhaeve, qui pointe, dans son pronostic d’avant-saison, Belœil, Molenbaix et le Pays Blanc, et ses troupes sont tout à fait prêts à relever.