La jeunesse du Pays Vert va encore voir autre chose

Ce moment de frustration semble déjà oublié dans le chef du coach athoise:"C’est toujours dur de connaître une telle désillusion mais notre chance est d’avoir un groupe jeune qui a pu digérer la pilule. Lorsque l’on a repris les entraînements en juin dernier, j’ai senti que tout le monde voulait rebondir. Il est évident que pour le club, la montée en P2 reste un objectif réaliste mais sans vouloir se précipiter à faire n’importe quoi car le plus important est de rester fidèle à notre projet de formation."

Pour encadrer les jeunes qui composent l’essentiel du noyau, Dimitri a fait appel à quelques joueurs plus expérimentés:"On compte beaucoup sur Nicolas Liétard et Jérôme Cherpion, venus respectivement de Chièvres et d’Isières, pour diriger les moins expérimentés. Notre troisième renfort, Hugo Cicigoi, n’est en réalité qu’un retour au bercail pour ce garçon formé chez nous. Notre principal recrutement se fait en interne avec pas mal de garçons de l’équipe U19 qui ont reçu du temps de jeu en préparation. Évidemment, au niveau des résultats, on n’a pas toujours brillé mais je préfère retenir le contenu et à ce niveau, je ne suis pas déçu. Pour pas mal de jeunes joueurs, ce sera la saison de la confirmation qui se présente après avoir montré de belles choses en P3B. Après avoir découvert le jeu adulte, ils vont désormais découvrir une autre série et d’autres adversaires."

Ce changement de série impliquera un temps d’adaptation pour un effectif souvent cité parmi les outsiders de la série."Nous n’étions pas demandeurs mais quand la fédé nous a versé en série A, nous n’avions pas de raison de contester notre décision. Pour nous, c’est un peu dommage de perdre quelques derbys mais on savourera celui contre Ellezelles tout en espérant que les autres rencontres se dérouleront devant une belle assistance. On dit beaucoup de bien de Mouscron, le grand favori, mais on s’attend à voir de belles choses de la part d’Havinnes, d’Ellezelles et d’Esplechin. Il y a beaucoup de prétendants au tour final. Nous, on ne s’emballe pas! On prendra ce qui se présente mais le but premier reste la formation", finit Dimitri qui souligne l’esprit de camaraderie comme atout.