Avec plusieurs joueuses et joueurs du Top 30 mondial

Moins d’inscrits à l’Ath Open cette année mais pas moins de qualité car, chez les garçons, on retrouve notamment le double vainqueur sortant, le Néerlandais Maikel Scheffers. Classé 14e mondial, il aura néanmoins fort à faire et n’aura pas victoire assurée en raison de la présence du Français Guilhem Laget qui pointe 15e au ranking. Comme souvent, la délégation bleue, blanc et rouge sera conséquente. Nicolas Charrier et Gaëtan Menguy, tous les deux Top 50 mondial, seront les autres porte-drapeaux du pays voisin. Attendu en simple visiteur lors d’une des journées du tournoi, Joachim Gérard, neuvième mondial et meilleur Belge, ne montera pas sur les courts d’Ath, ce qui n’empêchera pas la Belgique de compter quelques représentants, dont Mike Denayer et Justin Péraux. Vous aurez aussi l’occasion d’encourager les régionaux Luc Dubrulle et Benoît Delmotte. Côté féminin, c’est l’internationalisation : la Colombie, l’Afrique du Sud, le Japon, l’Allemagne, la Chine, la France et les Pays-Bas seront tous représentés ! Et cinq filles pointent dans le Top 30 mondial. Un tableau costaud au sein duquel on aura notre compatriote Els Verhoeven. La catégorie quads – pour les joueurs présentant une atteinte aux membres inférieurs et supérieurs – sera aussi relevée avec le Slovaque Masaryk, 14e au ranking mondial, et l’Allemand Laudan, 15e. Ils attendront impatiemment le mardi 15 août, jour du tirage au sort des tableaux. Début des matches le lendemain à 9 h. L.D.