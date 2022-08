Tournai plus réaliste que Péruwelz en seconde mi-temps

Sans préjuger de ce qui se passera en championnat évidemment, on peut estimer que les entraîneurs avaient aligné ce qui ressemblera à leur onze de base dans quelques semaines. Dans son nouveau costume d’attaquant de pointe, Xavier Berthe montre que la coupe est bien ajustée, l’ex-défenseur tournaisien trouvant l’ouverture après deux minutes. Bellia égalise dans le même laps de temps d’un joli tir ders vingt-cinq mètres. On croit que les buts vont continuer à tomber mais malgré un envoi d’Amury sur le poteau, la pause est atteinte sur cette parité:"Si je suis content de la première mi-temps par rapport à l’application des principes offensifs et défensifs mis en place en semaine, on ne s’est pas montré assez concret devant le but vu les occasions créées. Ce n’est pas encore assez mais on progresse. De semaine en semaine, l’évolution est perceptible! N’oublions pas que nous avons modifié quasiment la moitié de l’équipe dans l’entre saison", détaille Jérémy Descarpentrie.