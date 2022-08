Thieulain assure à domicile

C’était « jour de repos » ce mercredi au Thieulain après un lundi et un mardi d’éliminatoires qui reprendront ce jeudi pour s’achever le lendemain, histoire de connaître les demi-finalistes d’un tournoi qui se clôturera samedi. Les deux premières journées de qualification n’ont nullement amené de surprise ! Lundi, Maubeuge a confirmé la forme qui est la sienne depuis bon nombre de semaines, dominant Hamme et Wieze sur le même score 7-1. Rien à redire ! Mardi, ceux qui avaient osé espérer une mise en difficulté des joueurs locaux face à Grimminge et Acoz en ont eu pour leurs frais. Thieulain a déroulé avec deux succès 7-2. Ce jeudi, dès 14 h 30, place au troisième éliminatoire. Il se jouera à quatre avec Ogy-Mont-Gauthier dans un premier temps, suivi d’Isières-Galmaarden ; lutte entre les gagnants dans la foulée. Vendredi, même principe à quatre avec Tourpes-Œudeghien en entrée, Sirault-Blicquy en plat, le duel entre les gagnants en dessert. Notons encore que le Tournai de Thieulain réserve aussi la place aux jeunes avec, ce jeudi à 10 h, des luttes de pupilles ; vendredi, ce sera les prépupilles ; samedi, les minimes. L.D.