Reconstruire un groupe sera la priorité à Meslin

Le T1, qui se réjouit de faire équipe avec ses amis de longue date Denis Van Schandevyl et Sébastien Richard, est conscient qu’il faudra un certain temps d’adaptation à la P3: "Car je ne connais pas vraiment le football pratiqué à ce niveau, surtout dans une série B assez différente de celle du Tournaisis mais peu importe les adversaires, on aura quelques chouettes derbys contre Vaudignies, Belœil B et Chièvres. On perd par contre le Pays Vert B, qu’on a battu au premier tour de la Coupe, même si ce gala tombait sans doute un peu trop tôt. J’insiste sur le fait que créer un groupe est vraiment prioritaire. À l’image de ce que j’ai pu observer dans plusieurs formations, le club a souffert du manque d’implications de certains éléments par le passé et d’ailleurs, on a réalisé un week-end de team building pour permettre aux garçons de tisser des liens et renforcer l’esprit de groupe. Passer du temps ensemble permettra de gagner quelques semaines de travail."

Seul regret pour Jonathan, les nombreuses blessures qui ont déjà décimé son groupe. Avant le deuxième match de Coupe contre Herseaux, ils étaient six sur la touche:"Ce n’est pas évident car on est dans une phase où on doit tout reconstruire. Le championnat redémarre très tôt, ça ne nous avantage pas du tout. On va se battre avec nos armes et avec un esprit de revanche, pas seulement dans mon chef mais aussi celui de mon T2 Denis Van Schandevyl qui veut se relancer après un passage à Vaudignies. Mon pronostic? Je vois Harchies émerger devant Quévy et les Francs Borains B. Si on peut accrocher quelque chose, on ne se fera pas prier mais chacun sait d’où on part et de ce qu’on doit attendre de cette saison."