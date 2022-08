Les Wanty vainqueurs à l’applaudimètre

Si certains amateurs de cyclisme regrettaient vivement que les villes de Tournai et La Louvière aient choisi d’inverser les rôles, d’autres se réjouissaient d’assister à un autre spectacle que celui d’un sprint devant désigner le lauréat du jour: la présentation des équipes en avant-course! Un protocole bien huilé qui se tenait sur la Place Paul-Émile Janson, au pied de la cathédrale. Et c’est dès lors dans un décor juste majestueux que chaque formation professionnelle présente défilait devant un public, relativement nombreux, de connaisseurs mais aussi de simples curieux qui passaient par hasard. Sur le coup de 11h30, déjà sous un soleil plombant, les coureurs montaient sur le podium afin de saluer la foule. Si, en tant que teams belges, Lotto, Alpecin et Quick-Step recevaient un accueil bienveillant, à l’applaudimètre, ce sont bien les Wanty, en "locaux du jour", qui l’emportaient, avec un Biniam Girmay ovationné! Au niveau individuel, l’Érythréen concurrençait aisément les Arnaud De Lie, Victor Campenaerts et autre Sep Vanmarcke. Seul Greg Van Avermaet a peut-être eu droit à plus de bruit. Et encore, pas sûr!