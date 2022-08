Les Tourpiers récupèrent des forces vives

Ce qui s’est surtout fait sentir en début de lutte, les locaux creusant directement le trou à 3-0!"Après ces quelques hésitations, l’équipe a trouvé ses marques et on a rejoint les vestiaires en menant 4-7. Mais notre frappe fut moins constante durant le second acte, ce qui a permis aux Flandriens de rester dans nos parages. Malgré les déchets, je tiens à souligner l’excellent état d’esprit qui régnait au sein du groupe."

Toujours seconds classés, les Tourpiers devraient, sauf catastrophe, finir dans le Top 3, synonyme alors de tour final."Avant de penser à cela, il y a le déplacement à Wieze de ce week-end,tempère le secrétaire local.Les leaders sont au-dessus du lot et ce sera difficile d’aller chercher quelque chose sur leur terrain. N’oublions pas non plus la dernière lutte du championnat qui doit nous opposer à Vieux-Leuze. Nous devrons assurer le Top 3 face à Flobecq et Ollignies. Au vu de la poisse qui s’est abattue sur l’équipe, c’est presque un fameux miracle de pouvoir toujours batailler pour le podium à quelques luttes de la saison."

À ce titre, l’équipe récupère tout doucement ses forces vives. Et au meilleur moment!"Les blessés reviennent dans le parcours, c’est une bonne chose. Je le répète, ce sera un peu court pour affronter Wieze et disputer le GP Hotton ce week-end, mais cela pourrait nous aider durant le tour final car les joueurs auront à cœur de jouer des luttes supplémentaires. Toutefois, quoi qu’il en soit, nous ne plaçons aucun objectif précis concernant cette phase finale."

Vieux-Leuze: des luttes juste pour l’honneur!

Opposé à Ladeuze et Idegem, deux ténors de la série, Vieux-Leuze a empoché, de son côté, quatre unités. S’ils ont baissé pavillon chez les Flandriens, les Verts ont signé une belle victoire 13-10 face à Manu Lekeuche et les siens."Ce sont les visiteurs qui ont, comme on s’y attendait, pris le meilleur départ,explique Vincent Boite.Mais en seconde armure, l’on a senti que les Rouges baissaient quelque peu de régime au fur et à mesure. Jeu par jeu, nous sommes alors revenus à leur hauteur avant de réussir à les laisser sur place à partir de 8-10."

Si elle est évidemment collective, Vincent ne pouvait passer la prestation de Maxence Dubois sous silence."Sa régularité m’impressionne de lutte en lutte. En ce qui me concerne, c’est vraiment la révélation de la saison."S’ils ne peuvent plus rien espérer de la fin de saison, les récents vainqueurs de la Coupe de Wallonie-Bruxelles ont tout de même à cœur de finir le travail en beauté."Malheureusement, nous ne finirons pas dans le Top 3. Il reste trois luttes, dont une à Wieze et le derby contre Tourpes, qui clôturera la saison. Nous ne manquons donc pas de motivation! Wieze est l’équipe que tout le monde veut battre, et je sais que les gars ont coché la date dans leur calendrier. Même si les leaders sont clairement au-dessus du lot, nous sommes capables de leur faire mal. Et face aux Tourpiers, les voisins, ce sera inutile de motiver les garçons."