Essayer de faire mieux que la saison passée

Difficile de préparer activement et sereinement celle qui s’annonce:"Surtout que le noyau est très restreint! Ça donnera la chance aux joueurs de P4 de venir s’aguerrir en P2. Je vais d’ailleurs en intégrer certains au groupe. C’est un pari sur l’avenir! Il n’est pas exclu non plus que l’un ou l’autre renfort vienne étoffer l’équipe. On devra attendre un peu avant de voir où on pourra se situer mais si je m’aperçois après dix matchs qu’on doit jouer le maintien, on s’adaptera!"

«Joueurs difficiles à remplacer»

Un futur que le coach isiérois envisage malgré tout avec optimisme:"L’année passée, on voulait à tout prix avoir notre mot à dire. En terminant à la septième place aux portes du tour final, on a fait mieux, sans compter qu’on a régulièrement fait partie du Top 5. On a perdu beaucoup de joueurs dans l’entresaison, on a essayé de rectifier le tir par rapport à la mentalité déficiente de certains et au manque d’implication. Il faut reconnaître que quelques joueurs – vu leurs qualités – sont difficiles à remplacer. Quand je suis dans un club, j’essaie de faire un meilleur résultat que la saison d’avant. On sait ce qui nous reste à faire dans une série une fois de plus relevée. Les promus sont renforcés et les habitués ont toujours là."

Les plus d’Isières cette saison selon le coach:"La mentalité des 12-13 gars présents régulièrement depuis la reprise: ils sont sérieux, concernés."Les moins:"Le début de préparation pour le moins chaotique avec beaucoup d’absents, sans compter les quelques joueurs qui ont déjà quitté le navire. Cerise sur le gâteau: je dois déjà faire face à quelques pépins physiques."Le tiercé de Johan Devos:"1. Estaimbourg; 2. Anvaing; 3. Enghien! Mais aussi Ere et Obigies."

Le président Daniel Desmarlières n’a pas son pareil pour résumer les propos de son coach:"Rien que dans son regard, je sens Johan tendu, sourit-il.Il est tellement pointilleux et méticuleux, c’est comme un professionnel. J’espère que la mayonnaise prendra mais je ne suis pas inquiet car le groupe me paraît bien armé. Il a manqué un point pour participer au tour final, on veut faire aussi bien si pas mieux en restant égaux à nous-mêmes."