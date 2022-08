Coupe AWBB: pas de miracle à Estaimpuis!

Le BCJS de Jeroen Debaveye n’a rien pu faire contre des Brabançons évoluant, il est vrai, deux divisions au-dessus de lui. Les deux classes d’écart n’ont pourtant pas toujours été si nettes au fil de la rencontre. « Nous avons tenu un petit quart d’heure en jouant pas mal du tout, jusqu’à 36-32, avant de concéder un premier 0-9 qui a dès lors amené 36-41 au marquoir, puis carrément 37-53 à la pause, commentait le coach des Sang et Or. Dès la reprise, nos invités ont planté trois triples qui nous ont plongés dans le doute, mais au lieu de sombrer, mes gars ont relevé la tête pour finir correctement en remportant la dernière période. Je ne peux que les en féliciter. » Rappelons que ces rencontres de Coupe AWBB servent avant tout voire uniquement de préparation aux Estaimpuisiens. Il ne s’agit donc pas de tirer des conclusions hâtives, encore moins face à un opposant de ce calibre. On a même hâte de découvrir le basket moderne et alléchant que le nouveau coach du BCJS devra mettre en place pour évoluer avec un seul intérieur dans son effectif. Voici l’évolution du score au fil des quart-temps : 25-23, 37-53, 44-84, 57-94. Ainsi que la répartition des points du BCJS : B. Guyot 3+6+0+3, Verague 0, Hostyn 1+0+0+0, Vanrobays 2+0+0+3, Cortesi 0+3+0+3, Vanseymortier 0, Charles 0+0+7+2, Hiblot 0, A. Guyot 5+3+0+2, Spegelaere 4+0+0+2.