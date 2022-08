Béclers compte sur son bel esprit de groupe

Le discours change rarement depuis l’arrivée du coach Philippe Breyne dans un club de Béclers où la philosophie reste la même depuis des années, à savoir éviter de vivre au-dessus de ses moyens. Pour le Mouscronnois, qui a bien failli qualifier son équipe pour le tour final lors du précédent exercice, l’important est de vivre une saison tranquille:"On sait que beaucoup d’équipes auront un niveau très proche. On verra après un mois de compétition ce que l’on peut attendre. Notre calendrier est très compliqué jusqu’à la fin septembre et toutes les unités prises pendant cette période ne seront que du bonus. L’an passé, on n’avait pris que 6 points sur 18 au début mais ça ne nous avait pas empêchés de remonter au classement par la suite. On en tire des leçons dans la mesure où on sait qu’en P3, avec des noyaux qui ne sont pas souvent bien larges, les blessures de cinq ou six cadres peuvent voir de grosses répercussions."