Un gros chapitre se referme à Bon-Secours

Un devoir que la présidente Anne-Sophie Watteau va laisser bientôt à d’autres."J’ai repris la présidence du club il y a six ans, aidée dans cette mission par toute ma famille et par mon conjoint, Patrick Gahide… Mais après m’être donnée à 100% pour ce club, j’ai décidé qu’il était temps de tourner la page. Cette mission est en effet devenue trop chronophage."

«Un super tournoi pour clore ma présidence»

Le club étant organisé sous la forme d’une ASBL, une assemblée générale extraordinaire se tiendra en fin d’année et décidera de l’avenir du club."Quoi qu’il advienne, ma famille et moi serons là pour faciliter la transition, du moins si nos successeurs le souhaitent."

Même si le flou règne quant à la continuité des activités du matricule 3026 – du moins sur la forme! –, ça n’a pas empêché la présidente d’organiser un tournoi de simples hyper réussi lors de la semaine écoulée."Une centaine d’inscrits, des joueurs venus avec le sourire et qui ont vanté la qualité de nos terrains, quelques vainqueurs locaux, et une superbe météo… Je ne pouvais pas espérer mieux."

Surtout quand on ne dispose d’aucune surface couverte…"Un orage m’a obligée à remettre les rencontres prévues le vendredi soir, mais à part ça, je peux me dire que je quitte mes fonctions sur un dernier tournoi à marquer d’une pierre blanche."

Défaite en finale pour Jason, le petit frère

Seule "ombre au tableau", aucun Watteau n’a réussi à inscrire son nom au palmarès. Classée C.15.1, Anne-Sophie ne joue plus beaucoup et, de toute façon, les tableaux féminins réservés aux dames de son rang peinent à s’ouvrir dans notre Hainaut occidental. Si le papa Édouard a bien tenté sa chance en plus de 35 ans, il est d’entrée tombé contre plus fort. Tous les espoirs familiaux reposaient donc sur le petit frère, Jason. Désormais classé B-4/6, l’ancien B-15 ne joue plus beaucoup."C’était mon premier tournoi cet été et j’avais une seule rencontre d’interclubs dans les pattes depuis ma dernière compétition, disputée cet hiver à Froyennes. Je suis très souvent sur les terrains car je donne des cours à Mons, mais jouer, en soi, c’est devenu assez rare dans mon chef."

Un manque d’entraînement qui n’aura pas empêché Jason d’atteindre la finale chez les messieurs 2."Pour finalement m’incliner 6-3 6-3 contre Julian Denys mais je suis très content de voir que je peux encore rivaliser avec un tel joueur. Parce qu’à part deux jeux de service très mal gérés de mon côté, il y a eu match…"Place maintenant à une rencontre bien plus importante pour la vie du club: celle qui décidera si, et comment, il continuera à faire vivre le tennis péruwelzien.