«Toujours être le poil à gratter de la série!»

Ce n’est pas joli comme entrée en matière? La suite n’est pas mal non plus:"Sur papier, notre effectif n’est pas vilain mais il faut que les gens soient présents aux entraînements. C’était franchement compliqué en début de préparation… Pas évident de travailler même si on essaie de faire au mieux. On peut s’attendre à un Ere qui sera encore le poil à gratter de la série, plus forte que l’an dernier avec des promus solides qui ne feront pas de la figuration – je pense entre autres à Néchin. Notre calendrier n’est pas piqué des vers au début, avec le Pays Blanc et Anvaing à l’extérieur, la réception d’Obigies au milieu. On sera vite fixé."

Confirmer est toujours compliqué

Le capitaine Alex Remson y va de son petit pronostic:"L’an passé, on était la bonne surprise de la série; on va tout simplement essayer de continuer à l’être en réalisant la même saison, voire mieux."

Stéphane Vandecasteele, membre du comité, termine la présentation:"On a réalisé une saison inespérée avec un noyau limité, surtout vu les problèmes de maintien de notre équipe B en deuxième partie de saison. On doit se servir des quelques matches références de l’an dernier pour continuer, même si la confirmation reste compliquée. Quelques joueurs importants sont partis – Chuin, Mulnard et Bourrichon –, on verra comment les nouveaux s’intégreront. L’entente et la complémentarité ont déjà l’air d’être au rendez-vous. Je crois qu’on sera mieux parés offensivement que défensivement. On va encore étoffer l’effectif. Julien est ambitieux, si on pouvait revivre le tour final, ce serait parfait, surtout avec des Anvaing, Templeuve et Enghien costauds."

Les plus du groupe selon Julien:"On a gardé les trois quarts du noyau; l’âme est là! Les renforts tirent dans le même sens, ils amènent un peu de caractère en plus, c’est ce que l’on cherchait."Quant aux moins:"La sécheresse, le terrain d’entraînement assez difficile, mais tout le monde vit la même chose." Et un petit tiercé:"Enghien qui s’est bien renforcé; Anvaing avec ses bases et ses bons transferts; Isières quand tout le monde sera là. Plus Templeuve et Obigies qui devraient adroitement tirer leur épingle du jeu."