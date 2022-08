Tom Van Oppens a eu la peur de sa vie

Finaliste en M4, le Kainois Tom Van Oppens s’est payé une très grosse frayeur lors de son quart de finale dans la catégorie supérieure. « Alors qu’il s’avançait pour ramasser une balle entre deux points, la cime d’un arbre de la forêt jouxtant le terrain a cédé et s’est écrasée à quelques centimètres de lui. Le débris principal pèse 20 kg, au bas mot… On n’ose pas imaginer ce qui se serait passé si cette bûche était tombée sur ce jeune joueur », racontent Anne-Sophie et Patrick, témoins de la scène. « Mes jambes en ont tremblé pendant quelques jeux », avoue le jeune homme, finalement battu 6-2 7-6 par Olivier Skrzypczak. La Commune a été alertée et l’échevin des Sports a promis de sécuriser la zone dans les prochains jours. Plus de peur que de mal, heureusement. M.H.