Havinnes veut reconstruire avec ses jeunes

Christophe Seignez, qui a connu la P3 comme joueur avec Havinnes avant d’y jouer en élite provinciale, est bien conscient que son équipe va devoir s’habituer à la série:"Je ne m’avance certainement pas à vouloir jouer le titre. On sait que beaucoup d’équipes sont renforcées, que la concurrence est féroce et que Mouscron constituera l’épouvantail. Si on peut se qualifier pour le tour final et peut-être y créer la surprise, ce sera parfait, mais on sait qu’il y a beaucoup de candidats à une place sur le podium. Escanaffles, Ellezelles, Béclers et Esplechin semblent très solides et je pense que le calendrier des premières semaines va permettre de se situer, car on va rencontrer de gros morceaux, et notamment Béclers pour ce qui sera un chouette derby."

Pour vivre une saison sans souci, le coach mise essentiellement sur la jeunesse, en faisant revenir bon nombre d’éléments ayant été formés au club:"J’ai coaché les U19 et U21 et je connais beaucoup de garçons qui adhèrent au projet mais n’ont pas toujours eu la chance de s’illustrer en première. Le comité désirait réunir ces troupes, je sens que le courant passe très bien. Les jeunes montrent beaucoup d’envie, c’est encourageant."

Christophe se montre également optimiste en évoquant les qualités de son groupe:"L’organisation défensive est bien en place et je suis certain que la mayonnaise prendra vite. Les garçons sont solidaires et veulent pratiquer du beau foot. Je pense aussi qu’on sera très fort à domicile. Je suis par contre conscient que l’on se cherche encore sur le plan offensif mais j’attends le retour de leaders. On a encore du temps pour être prêts."

Le plus dur sera sans doute de garder l’identité footballistique et d’imposer un style de jeu."Je me doute qu’on sera attendus mais je suis confiant. On peut se baser sur un groupe assez large avec, derrière, des équipes de jeunes qui pourraient aussi produire des renforts. Plus que jamais, on veut offrir à ces jeunes la possibilité de jouer en équipe fanion."