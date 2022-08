Coupe AWBB : joli hold-up de Salmon et l'ASTEK !

La saison kainoise s’est ouverte comme elle s’était terminée en mai dernier : sur un panier décisif d’Émile Salmon dans les tout derniers instants de la rencontre ! Avant cela, l’ASTEK a souffert chez une bien belle équipe de Natoye, qui jouissait d’un avantage de cinq points à l’entre-deux pour la division d’écart. Outre ce panier victorieux de Salmon, on retient les 15 unités affichées par la nouvelle recrue Engulu-Anzela pour sa première officielle sous les couleurs kainoises, et les 14 de Jegou. « Notre adversaire n’avait pas fini cinquième pour rien la saison passée en R2, n’a changé aucun joueur et était clairement mieux préparé pour ce rendez-vous. On a encaissé beaucoup trop en première mi-temps, encaissant 45 points contre 25 après le repos. C’est ce qui a fait la différence. On a retrouvé l’adresse qui faisait défaut avant les citrons, c’était nettement mieux. Au final, on signe un joli hold-up après avoir été menés plus de 39 minutes ! », analysait Joffrey Pouillard. L’ASTEK réussit ainsi son entrée en matière dans la compétition. Scores : 28-15, 50-39, 62-55, 75-77. ASTEK : Engulu-Anzela 5+5+2+3, Salmon 2+4+0+5, Van Dam 0+3+5+3, Demaret 0, Voiturier 0+2+3+2, A. Bachelard 1+4+0+0, Merlevede 0, Payen 2+2+0+0, B. Bachelard 0+2+0+0, M. Bachelard 2+0+2+4, Jegou 3+2+4+5. Y.V.