Tournai continuera à répéter ses gammes face à Péruwelz

Depuis l’élimination en Coupe, les Sang et or en sont réduits à poursuivre leur préparation via les matchs amicaux. La première phase régionale s’achèvera ce mercredi soir (coup d’envoi à 19 h 30) avec la visite de Péruwelz et d’un Xavier Berthe qui marque comme il respire depuis la reprise tout en continuant à jouer les chauffeurs de salles en team building… Un retour toujours sympathique pour celui qui n’a laissé que de bons souvenirs. L’ultime ligne droite débutera quant à elle dimanche à La Louvière Centre (15 h) avant de se clôturer le 17 août à la REAL. Deux équipes de D2 pour terminer, une montée en puissance indispensable avant l’entrée en championnat devant Monceau. Comme d’habitude, l’entraîneur tournaisien donnera du temps de jeu à chacun avant de s’orienter vers sa compo plus aboutie contre les D2. N.N.