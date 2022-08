«Top de se retrouver car on s’apprécie»

Ce duel qui se prépare entre le Pays Vert et la REAL au troisième tour, beaucoup l’espéraient vivement. Les supporters des deux camps qui, ce week-end, s’inquiétaient très régulièrement du résultat du club voisin! Les dirigeants qui peuvent envisager une jolie recette toujours bienvenue…"Ça nous fait aussi des frais de déplacement en moins!",souriait volontiers l’Acrenois Denis Dehaene. Les entraîneurs pour qui ce sera très spécial, Jimmy Hempte ayant joué à Acren et Fabrice Milone ayant coaché le Pays Vert.

Et bien sûr, les joueurs qui se connaissent et s’apprécient! On l’a vu jeudi dernier après l’amical qu’ils se sont disputé."Franchement, ça sera chouette comme match! Les Athois sont sympas. Ils mettent volontiers le pied mais toujours dans la régularité. Des adversaires fort agréables! Un troisième tour entre des clubs voisins qui s’entendent bien, cela ne pourra que servir le spectacle,commentait, à l’issue de la victoire d’Acren face à Malmundaria, Julien Toussaint avant de nous questionner.Vous y serez?"Deux fois plutôt qu’une, c’est sûr!

«En amical, c’est bien; en officiel, c’est mieux!»

Charles Bourlart et Isen Leleu y seront aussi, c’est une autre certitude! Ce duel leur tient bien trop à cœur, le premier étant passé d’Ath à Acren cet été, le second ayant effectué le chemin inverse. Tous deux, à la veille de l’amical de la semaine dernière, rêvaient d’un second affrontement mais officiel, celui-là:"C’est bien de se jouer en amical. Mais avec un caractère officiel, c’est encore un peu mieux", nous disaient-ils. Leur vœu a été exaucé!

Restera à voir ce que les deux équipes nous réserveront, elles qui s’étaient quittées sur un succès 3-2 de la REAL lors de la joute amicale, non sans une très bonne première période du Pays Vert."On avait bien bousculé les Acrenois, confiait François Dubois, le capitaine athois, dimanche, après l’exploit signé à Gand.En éliminant une D2 après avoir été mené très vite 2-0, on a prouvé plusieurs choses: que l’on a des ressources aussi bien mentales que physiques, et qu’on ne doit pas craindre des adversaires dits plus forts! Pourquoi ne pas remettre ça, ce prochain dimanche à domicile face à la REAL pour s’offrir un quatrième tour?"

Voilà Acren prévenu, même si on se doute que les troupes de Fabrice Milone n’en ont nullement besoin…"Lors de l’amical, on a vu que le Pays Vert est déjà en forme, fort bien affûté, tout le mérite en revient à son staff. On sait comment jouent les Athois: c’est physique, hargneux, combatif tout en n’oubliant pas la note footballistique! Ça nous promet un joli combat, surtout sur leur pelouse difficile, n’est-ce pas?" En effet! Pour nous faire attendre, les clubs joueront en amical ce mardi: Acren face à Uccle à 20h et Ath à Belœil à 19h30.