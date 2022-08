Quatre représentants de Wapi en Coupe AWBB

Désormais écarté de la compétition régionale car promu en D1, le BB Brunehaut n’accueillera qu’en novembre les championnes de Belgique malinoises en Coupe de Belgique. C’est ainsi notre seconde locomotive qui ouvrira le bal, chez les messieurs, ce mardi à Natoye, adversaire militant en régionale 2. L’ASTE Kain a vu Mathieu Bocquet remplacer Joffrey Pouillard au pied levé pour la saison qui s’ouvre, mais c’est bien le coach champion en mai qui officie durant ces trois premières semaines de reprise, et qui sera sur le banc en coupe AWBB pour adresser ses "adieux" au club de son cœur."On a déjà pu travailler intensément la semaine passée avec deux entraînements suivis du tournoi de Colfontaine. Nos quelques renforts rendent le groupe encore plus intéressant et clairement plus complet. Mais il ne faudra pas sous-estimer Natoye, surtout chez lui, mais vu que nous sommes la seule équipe de R1 dans notre poule, on va tout faire pour en sortir et aller ainsi le plus loin possible. À charge ensuite pour Mathieu de faire une belle campagne pour notre retour à ce niveau", notait le coach français.