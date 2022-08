Les Étoilés font confiance aux hommes du club

Pour compenser cet exode, il a fallu cravacher et convaincre des renforts de rejoindre les Étoilés, au point de se demander si ce maintien n’est finalement pas un cadeau empoisonné."Je préfère retenir le positif des derniers mois car ceux qui sont restés sont de véritables clubmen, des garçons qui comprennent le projet du club et qui se battent pour ses couleurs. Parmi les renforts, on a réussi à remobiliser des anciens comme Delcroix, Eggermont ou Carbonnelle tout en réalisant des bonnes pioches comme le gardien Logan Larsy qui, après son expérience à Taintignies, veut prouver qu’il a le niveau pour jouer au moins en P3. Cette année sera aussi marquée par l’arrivée de garçons issus des U19. On a d’ailleurs ouvert nos portes à plusieurs jeunes dans les deux équipes premières. Ils auront l’occasion de saisir régulièrement leur chance. C’était une volonté du club d’avoir un noyau moins large pour donner du temps de jeu à des garçons du cru."

Le coach tournaisien devrait également retrouver occasionnellement le chemin du terrain, histoire de faire mieux passer son message que depuis le banc de touche: "J’espère encore être utile à ce groupe mais je sais que l’équipe va devoir se battre chaque semaine car il y a énormément d’équipes fortes dans la série. Avec les arrivées des équipes B du Pays Vert et de Péruwelz mais aussi le retour d’Esplechin et d’Havinnes qui vont nous offrir de chouettes derbys, j’ai l’impression que cette P3 n’a jamais été aussi sexy. Si la Squadra reste le grand favori, bien malin qui pourra deviner le podium. Et si le niveau sera élevé, je suis assez satisfait de notre reprise avec notamment un bon match de Coupe livré contre Esplechin, preuve qu’on n’est pas si mal en point. Je suis convaincu que l’effet de surprise peut jouer en notre faveur même si notre point faible sera ce travail de reconstruction et cette nécessité de créer une cohésion en tenant compte des vacances et de la reprise programmée très tôt."