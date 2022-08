Le Franco-Belge retrouve son nom mais change de sens en démarrant de Tournai

Ainsi en ont décidé le Cazeau Pédale Templeuve, organisateur de l’épreuve, et Golazo Sports, la société événementielle avec laquelle il s’est associé pour garantir la viabilité d’une course cycliste entrant par la même occasion dans la Exterioo Cycling Cup.

Un départ depuis les rues de Tournai, voilà ce qui fait de la version 2022 du Circuit Franco-Belge de ce mercredi un inédit!"Cela avait été convenu de longue date en concertation avec les villes de La Louvière (NDLR: qui aurait déjà dû être la ville d’arrivée en 2020)et de Tournai,précisait Louis Cousaert, vendredi dernier, à la présentation de l’épreuve.On voulait changer une fois de sens, ce qui a été possible grâce à l’accord entre les deux bourgmestres et l’organisation. Pour chacune des villes, ce sera un plus car il y aura d’autres choses à voir."

Au pied de la cathédrale

À Tournai, par exemple, c’est la présentation des coureurs qui vaudra le détour."Le départ de la course se fera à 13h mais, dès 10h15, les bus des équipes arriveront sur la Place Reine Astrid, en centre-ville. À 11h15, commencera la présentation des vingt équipes présentes avec les coureurs qui longeront le Beffroi pour arriver à la Place Paul-Émile Janson, au pied de la cathédrale, où sera donné le départ fictif. Tout sera accessible au public car le vélo, c’est gratuit! Il y aura moyen de voir les coureurs de près."

Le peloton filera vers Rumillies via les Chaussées de Renaix et de Frasnes pour le départ réel (vers 13h05) d’un Franco qui circulera en Wapi durant une cinquantaine de kilomètres, traversant Forest, Montrœul-au-Bois et le Bourliquet (passage du peloton estimé à 13h25), Saint-Sauveur et les pavés du Beau-Site (13h32), Flobecq, Lessines, Ghislenghien et Bassilly.

L’arrivée sera jugée à La Louvière – rue de Bouvy! – après 175 bornes, aux alentours de 17h."Après plusieurs circuits locaux d’un parcours inédit proposant, entre autres, une côte à 22% (rue Boraine) qui apportera du spectacle, commentait Louis Cousaert qui se réjouissait aussi du plateau.Malgré une date qui nous a été imposée par l’UCI et qui n’est pas idéale, il y aura du beau monde. On est assuré d’avoir un très beau vainqueur, un vrai costaud. Greg Van Avermaet sera là avec une grosse équipe AG2R-Citroën autour de lui. Même remarque pour Lotto qui entourera Arnaud De Lie. La Wanty sera bien représentée. On aura une très belle équipe Cofidis. Et Israël aura son mot à dire avec la présence de Nizzolo."

Tous teams mélangés, sont également annoncés Naesen, Campenaerts, Van Moer, Vermeersch, Girmay, Kristoff, Declercq, Theuns, Dainese, Coquard, De Bondt…