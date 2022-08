L'ambition transpire dans un club d'Hensies qui revit

Les travaux devraient commencer à la fin de cette saison, nouveaux terrains dont un synthétique, buvette panoramique, bien peu auraient parié un euro sur pareil scénario:"Quand on est mal entouré, ça peut vite partir en cacahuète mais le football te sauve avec ses valeurs collectives. Hensies est un village qui adore le ballon rond!"

Taner Gunal, le coordinateur général présent au club depuis huit ans, ne doute pas non plus de la réussite du projet:"On a vécu l’an dernier une année exceptionnelle avec deux défaites et trois nuls sur toute la saison, la montée et la participation de notre P4 au tour final. Je ne vais pas jouer mon Guy Roux qui visait tous les ans le maintien(NDLR: Jean-Do Vessié, sors de ce corps!).Michel (Derouck) et Maxime (Grosse) connaissent la série, on va tenter de se rassurer au plus vite, puis prendre tout ce qui viendra après."

Le passage (la punition?) en P2A ne chagrine ni le président ni son coordinateur:"C’est dommage pour les derbys mais parfois il vaut mieux s’éloigner un peu pour rebondir!""Le Tournaisis joue traditionnellement mieux au foot, ça pourrait nous convenir davantage. Et de toute façon, géographiquement, on était l’équipe la plus proche; ça se tient."

C’est le régional de l’étape Michel Derouck qui habite à un jet de pierre du stade à qui il revient de clôturer:"Le noyau est globalement resté et les transferts sont positifs… L’important sera la mentalité: si tu te donnes à 200% tous les dimanches en ayant une grosse envie, tu gagneras des matchs. De ce côté-là, on ne sera inférieur à personne. Ce que je n’admets pas, c’est qu’un club ayant de l’ambition ne s’investisse pas. C’est tout l’inverse ici où on a tout fait pour vivre une saison sans soucis."

Le coach annonce les plus de son effectif:"Offensivement, on devrait être costauds avec les arrivées de Gallo et Stevens. Si on réussit à marquer facilement – un but de plus que l’adversaire suffit – ça devrait aller. Je m’en voudrais aussi de ne pas saluer le travail du comité composé d’une dizaine de personnes qui ne comptent pas leur temps pour le club."

Les moins:"On reprend plus tôt, je n’en comprends pas trop la raison et ça m’embête parce qu’on n’aura peut-être pas encore trouvé l’équilibre nécessaire." Son prono: " 1. Enghien; 2. Estaimbourg; 3. Ere. Sans compter Templeuve qui va se réveiller. Quant à l’ordre…"