Benoît Goethals s’impose à Pipaix

Guillaume Darquenne, déjà classé à la deuxième place à Popuelles cette saison (3.16/km), et en nette progression par rapport à ses saisons précédentes, a pris la seconde place trente secondes plus tard. Il a tourné à 3.19 au km dimanche. Victoire Vico (3.22) a ajouté une troisième marche sur le podium, à ces 18 participations dont la moitié de victoires. Dylan Hourez en était à sa 17e course de la saison, avec notamment une belle victoire à la Ronde du PV, et le bronze aux 20 km de Velaines. Il termine quatrième en 37.33, en précédant Jo Van Den Brulle, premier V1 en 38.30.

Les six premières féminines sont des aînées 1. Virginie Dujardin est rentrée la première en 45.41. Suivie par Caroline Pouilly, qui découvrait l’ACRHO. La Nordiste (Lens) termine à la 71e place, bouclant la distance en 47.17, soit une moyenne de 4.23 au kilomètre. Caroline Opsomer rentre en 80e position, après 47.41 d’efforts. On trouve ensuite Catherine Dujardin, 92e en 48.13, Mireille Duquenne, 117e en 50 minutes pile; et Sophie Magnier, 135e en 50.48.

La petite Corrida de 3,5 km a été remportée par Driss Hadit, 11.21; 2. Patrick Snauwaert, 13.19; 3. Adrien Dhulst, 14.08. La plus rapide chez les dames, – bon sang ne peut mentir – est Victoria Opsomer, 9e, en 15.05.