Après une première partie de programme avec la cinquantaine d’aspirants, dont le fils du pro Baptiste Planckaert, les aspirants abordaient leurs épreuves avec sérieux en sachant que le rendez-vous de Templeuve constitue une répétition avant le championnat de Belgique de Denderleeuw. Parmi les coureurs nés en 2010, c’est le Blandinois Simon Boonaert qui se montrait le plus rapide au sprint au terme d’une épreuve disputée à plus de 30 km/h de moyenne. Sacré champion du Hainaut en mai dernier, Boonaert se montrait ravi tout en pensant aux échéances à venir:"J’espère monter sur le podium dans une semaine à Denderleeuw, surtout sur l’épreuve en ligne qui m’attire plus que le contre-la-montre."On retrouvait, plus loin au classement, les frères Thibault et Gauthier Convert, deux Suisses spécialistes du VTT, mais très heureux de profiter de vacances dans la famille pour participer à une course en ligne.

En 13 ans, la moyenne était sensiblement plus élevée du fait de l’insolente domination du Slovaque Tobias Flasj, déjà vainqueur l’an passé. Champion de Flandre occidentale et champion des Flandres, le sociétaire du club de Deerlijk en est déjà à douze bouquets depuis le début de saison et c’est avec deux minutes d’avance qu’il s’impose en costaud, regrettant néanmoins de ne pas pouvoir rouler au championnat de Belgique. Mais il préserve l’objectif d’encore augmenter son capital d’ici la fin de la saison. On retiendra la troisième place de Luca Brackenier, le sociétaire d’IWG-Wapi, qui se disait frustré par la domination de Flasj. On notera la présence du Français Matteo Coualan dont la famille vient de déménager du côté d’Éghezée et qui devrait participer plus régulièrement à des épreuves régionales.

Dans la catégorie des 14 ans, c’est une course d’attente assez tactique qu’ont livrée les treize participants. Si le public pensait voir un sprint groupé, le Français Adrien Raquet, sociétaire du club de Caudry, a créé la surprise, s’échappant dans l’avant-dernier tour et profitant d’un moment d’hésitation de la part de ses adversaires pour décrocher son deuxième succès de la saison."C’est une petite revanche personnelle car j’avais terminé deuxième ici l’an passé."

L’Havinnois Hugo Decroos se classe à une belle troisième place au terme d’une course où le Japonais Hashikawa, fils d’un ancien professionnel qui fut champion national en 95, prend la cinquième place.