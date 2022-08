Le week-end a été faste pour Bassilly

Sèchement battu, Celles a intérêt à se ressaisir sans attendre s’il veut assurer sa place au sein du Top 4, significatif de participation aux play-off!"Ollignies est désormais à deux points mais on a une lutte de retard. Il n’y a donc pas péril en la demeure… De plus, nous avons assez d’expérience pour pouvoir oublier cette mauvaise performance. Mais l’expérience ne fait pas tout! L’objectif du club est de finir parmi les quatre premiers et nous comptons bien y arriver. Pour cela, on doit jouer en équipe, se battre pour le club. Je trouve que cela manque actuellement."

Du côté des vainqueurs, les mines étaient bien sûr radieuses!"Voilà deux semaines que l’équipe tourne plutôt bien,souriait Pascal Soetens à l’issue des débats.À Vaudignies, nous l’avons emporté au moral après une lutte de piètre qualité. Vent contraire aux frappeurs et terrain en cendrée: les conditions n’étaient pas réunies pour que les spectateurs voient du beau jeu. Mais il était important de gagner. Ce dimanche, comme l’a expliqué Marc, la différence s’est faite au niveau de la régularité. Le ciel bleu et l’absence de nuage empêchaient les frappeurs d’allonger le tir, il fallait donc absolument répondre au tamis, ce que l’équipe a parfaitement réussi. Une mention spéciale à Lukas Demil, qui a tout remis, et à Thierry Seconde qui monte réellement en puissance."

Après Steenkerque le week-end passé, c’est à présent Celles qui doit courber l’échine, de bon augure pour les play-off?"Le Top 4 se rapproche. Et le groupe est en pleine bourre. Il faut d’abord se qualifier et puis. tout peut arriver lors des luttes qui seront à disputer en aller-retour. La seule chose que je peux d’ores et déjà affirmer sans détour, c’est que nous jouerons le coup à fond!"