Au niveau du bagou, c’est pareil: on discuterait pendant des heures."On a fait de bons transferts, j’ai fait confiance à notre entraîneur Ronny Roelen qui a un bon carnet d’adresses. Je suis optimiste même si on a perdu quelques joueurs dont Nicolas Vanhoutte, défenseur de par son poste sur le terrain mais qui était notre meilleur buteur du club l’an passé. Je vais essayer de le récupérer", sourit-il.

La petite escapade en P1 est déjà oubliée pour le président:"Si je suis déçu sportivement parce que quand tu montes, ce n’est pas pour redescendre aussi vite, la P1 est une série financièrement inintéressante pour un club comme le nôtre par rapport à la P2. Le Covid et la montée n’ont pas fait du bien à notre trésorerie. N’empêche, on n’a été ridicule contre aucune équipe de la série. Cette année d’expérience(NDLR: la première saison a été arrêtée après cinq petits matches) va faire beaucoup de bien à nos jeunes, on devrait être capables de jouer la première moitié de tableau."

«Dix matches nuls»

Du côté du coach Ronny Roelen, la parenthèse de la P1 est refermée également et on regarde vers l’avant:"Il a manqué beaucoup et peu de chose quand on voit nos dix matches nuls qui me laissent un goût de trop peu. Dans les gens qui sont partis, il y en a certains que l’on regrette et les autres. Je suis content de ceux qui sont restés. Au niveau des transferts, on a fait attention à recruter des gars avec la bonne mentalité… Tout le monde sait taper dans un ballon mais du côté de la mentalité, c’est autre chose et on sait combien cet aspect est important! Les Segala, Burgue, Rasson, Theves, Carretero et autre Harmegnies ont ce bon profil. J’espère aussi que la sorcière nous épargnera. Le but premier est de stabiliser le club à cet échelon, trouver un équilibre qui convienne à tout le monde. On va tenter de vivre une saison la plus humble possible. Ce n’est pas parce que tu descends de P1 que ça te garantit de jouer la colonne de gauche! La série ne s’affaiblit pas, les formations ayant joué le tour final se sont renforcées. Et tout le monde pourra battre tout le monde."

Les plus de Biévène cette saison selon son coach:"Notre campagne des transferts. On forme un bon groupe dans lequel tout le monde aura la chance de prouver qu’il mérite sa place dans les onze ou les quinze, explique Ronny Roelen qui enchaîne avec les moins de son effectif.

Les mouvements ont été assez nombreux, je repars à la tête d’un nouveau groupe. Il y aura forcément quelques matchs difficiles, une période de rodage mais il y a suffisamment de qualités pour passer une saison tranquille."Quant à son prono, il avance "1. Enghien, 2. Anvaing et 3. Estaimbourg, sans oublier Templeuve qui sort d’une saison difficile et qui a dès lors une revanche à prendre."