Buts: 2e Hebbelinck (1-0), 3e Triest (2-0), 5e Mangunza (2-1), 8e, 44e et 52e Hospied (2-2, 2-3 et 2-4), 72e Addo (3-4). Gand:Wyngaert, Nfodjo, Davies, Mukuna-Trouet, Vankerkhoven (35e Vanden Heede, 46e Haers), Triest, Leemans, Hebbelinck, Everbenagie (58e Enow), Addo, Pieters. Pays Vert: Zimine, Itoua (49e Mundine), Dubois (46 Di Sciacca), Bonnier, Fiévez, Leleux, Herbecq, Leleu (76e Paternotte), Hospied, Vandeville, Mangunza. Cartes jaunes: Di Sciacca, Pieters, Hospied, Mangunza. Arbitre: M. Bulckaert.

Impossible n’est donc pas athois! Incroyable prestation du Pays Vert dimanche sur la pelouse du KRC Gand, équipe routinière de la D2 flandrienne qui ne se voyait sans doute pas être sortie dès son entrée en lice dans la compétition, surtout après avoir mené 2-0 dès la 3e minute de jeu grâce aux goals de Hebbelinck et Triest."Sur une pelouse juste magnifique, à mille lieues de celle que l’on a à Ath, on a pris l’eau en tout début de partie, reconnaissait le capitaine François Dubois.Moi-même, je n’ai pas été bon face à un adversaire direct qui était vraiment très fort. C’est toute l’équipe gantoise qui nous a mis sous pression d’entrée. On a cédé deux fois en un rien de temps. Sur une perte de balle et sur une combinaison entre les lignes: rien à dire!"

Quatre buts en… huit minutes

Comme la réaction des Athois alors qu’on en connaît des équipes qui ne s’en seraient jamais remises, d’une telle entame de rencontre."On a vraiment été malmené mais on a prouvé qu’on n’est pas une équipe comme une autre,rigolait, après coup, François Dubois.Ce qui s’est passé après les trois premières minutes tient quasiment de l’inexplicable. Bryan Mangunza a d’abord réussi à nous remettre dans le match à la 5e. Puis, a commencé le show Quentin Hospied, avec la première rose de son après-midi, pour l’égalisation. On jouait alors depuis à peine huit minutes et on avait déjà assisté à quatre buts: c’était juste fou!"

Il fallait ensuite attendre un peu pour revoir les filets trembler. Toujours dans le bon sens et à nouveau par ce diable de Hospied! À des moments importants, soit juste avant la mi-temps et quelques minutes après."Deux nouveaux goals pour notre numéro 10, et un triplé qui prouve qu’il est déjà en grande forme. Il a été magistral. Le grand bonhomme de cette partie avec ses deux lobs des 40 mètres. Il a démontré toute sa vista. Il a été le véritable chef d’orchestre de l’équipe", complimentait l’arrière gauche du Pays Vert.

À 2-4, les Athois faisaient tout pour maintenir Gand sous pression. Ce dernier réduisait l’écart par Addo à un quart d’heure du terme mais ne parvenait ensuite plus à inquiéter outre mesure Zimine. L’exploit était là pour le Pays Vert qui recevra Acren dimanche pour un chouette derby."On s’est rencontré en amical jeudi dernier, on passera à de l’officiel. Pour la région, c’est top! Ce sera encore une D2 à notre programme. Mais si on a signé l’exploit à Gand, pourquoi ne pas récidiver chez nous face à Acren? Avec notre force de caractère, on peut encore passer. Si pas, on gardera en mémoire le match de ce dernier dimanche qui va nous servir de référence pour la suite de notre saison. On a senti une grosse cohésion, des nouveaux joueurs qui sont déjà très bien intégrés. Bryan, Robin, Isen… C’est un peu comme s’ils jouaient chez nous depuis dix ans. C’est de bon augure pour la suite des événements!"