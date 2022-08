«C’est encourageant pour la suite»

Durant la demi-heure initiale, le jeu fut cadenassé entre les rectangles, sans aucun tir cadré. Il fallut attendre la 35epour assister à un timide essai de Paquet. Tandis que l’on se dirigeait vers un score vierge au repos, Smal, propulsé par Moors, s’en allait tromper le portier: 1-0. Alors que les Hennuyers venaient de se ménager une occasion par Falzone, ils furent surpris sur un débordement de Smal dont le tir repoussé par le gardien était repris par Moors (2-0). Les visiteurs jouaient leur va-tout mais Paulus restait souverain sur les frappes d’El Arichi et Falzone. Il fallut un penalty converti par Lai suite à un accrochage de Van Hyfte sur Averdoren pour relancer l’intérêt (2-1). L’espoir visiteur fut toutefois de courte durée car dix minutes plus tard, un contre mené par Marion et Rouffignon était parachevé par Smal, ovationné comme l’enfant du village.

"Je suis satisfait de l’issue de la rencontre qui nous permet de prolonger l’aventure en Coupe à l’inverse de la saison dernière,soufflait Laurent Gomez.Cela dit, il reste du travail."

À l’instar de son homologue, El Arachi, le coach de Belœil, était globalement satisfait de la prestation, et surtout de la réaction de ses ouailles après les goals concédés."La différence de niveau entre une D2 et une P1 ne fut pas manifeste,observait-il. On n’a pas à rougir de cette élimination car nous avons offert une belle opposition. Après avoir encaissé un bête but peu avant la pause, on pouvait égaliser à la reprise. On n’a rien lâché avec le mérite d’avoir relancé le suspense en inscrivant le 2-1. Bref, on a répondu présent, ce fut un exercice encourageant pour la suite de notre préparation en vue du championnat."