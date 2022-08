Certaines P2 ont tremblé et d’autres ont carrément craqué

Au rayon des résultats plus logique, la majorité des équipes de P2 s’en est sortie sans trop de casse, même si, pour certaines, la qualif a été acquise de justesse. Comme pour Enghien qui est passé outre l’obstacle que représentait la P3 d’Ellezelles via les tirs au but: 0-0 et 2-4! Ere s’est aussi qualifié en ayant eu recours aux pénos à Genly-Quévy: 1-1 et 4-5. Même sort pur Templeuve contre la P3 de Velaines: 1-1 et 5-4. Ça n’a pas été évident pour Néchin face à la P3 de Béclers: 3-2. Idem pour la Montkainoise et l’Union de Tournai, respectivement à Hensies B et Anvaing B: 1-2 pour l’une et 0-1 pour l’autre! La REAL B est revenue victorieuse de Quévy B 0-3. Anvaing n’a pas eu la tâche simple contre le Stade Mouscronnois mais a validé son ticket en gagnant 2-0. Le Pays Blanc B et Obigies ont battu plus facilement Bléharies et Belœil B: 5-1 et 0-6. Plus simple encore pour Isières, vainqueur de Sainte-Odile Elouges B 9-0. Carrément très simple pour Estaimbourg qui a vu Wodecq déclarer forfait!