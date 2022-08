«Ce Tourpes-là est injouable»

«Un off-day total»

Au point d’infliger une punition au quatrième classé! Au point de le… frustrer!"13-3, c’est dur à encaisser,soufflait le capitaine des Frasnois.Tourpes n’est pas premier en surclassement pour rien. Même quand ils ne sont pas tous là (NDLR: Siméon Van Stalle est blessé pour trois semaines et Sébastien Pottiez est en vacances) , Jolan Warmoes et ses équipiers savent faire mal quand il faut. Ils retournent facilement une situation qui ne leur est pas favorable. Ils livrent bien, frappent fort et juste, ont la réussite quand c’est nécessaire, ce qui vous frustre… Dans tous les petits coups, ils ont souvent été plus habiles, parfois plus chanceux. C’est ça, un futur champion! Tourpes, lorsqu’il joue à un tel niveau, est injouable… Même si, signalons-le, de notre côté, on n’a pas été à la hauteur du derby. Un off-day total. On n’a pas tapé une balle! Et quand, en face, vous avez un Antoine Huard qui sort une grosse lutte et un Loïc Clément qui rate peut-être deux frappes sur tout ce qu’il a eu à faire, vous êtes sévèrement puni!"

Il est vrai que, du côté local, les individualités ont de nouveau été à la hauteur, servant au mieux le collectif. Sous le regard des anciennes pépites du club, Maxime Daubechies et Adrien Roger, aujourd’hui installés en N1 à Ogy et Baasrode, c’est l’un des nouveaux joyaux de la couronne tourpière qui a fait étalage de son talent. Loïc Clément a été intraitable de son poste de foncier."Je me suis loupé sur une balle,relevait modestement le joueur de 19 ans.C’était important de gagner car on avait une revanche à prendre sur l’aller. Je déteste perdre, je ne voulais pas voir Œudeghien nous battre une deuxième fois. On a fait ce qu’il fallait faire, jouant comme on sait le faire, dans les lignes, avec régularité, sans fautes inutiles. Tout en guidant bien Esteban Cnudde aligné suite aux absences de Siméon et Sébastien."

«La bonne dynamique»

Absences que personne n’a remarquées vu la qualité du jeu des Bleus!"Le collectif est notre force cette saison,ajoutait Loïc.Il nous reste deux luttes (NDLR: trois pour la majorité des autres équipes mais Tourpes-Sirault a déjà été joué) , à Brussegem et face à Ninove, on veut les gagner, même si notre première place est désormais assurée. En vue des play-off, si on peut continuer à marquer les esprits de nos adversaires en étant intraitables, on doit le faire. Cela nous maintiendra aussi dans notre bonne dynamique,disait un joueur déjà sollicité pour… la saison 2024 par des clubs de N1, dont Isières. C’est ce qu’on dit! Il y a des sollicitations plus ou moins informelles. Mais j’ai une saison 2022 à finir avec Tourpes, une montée en N1 que j’ai envie de vivre. Il y aura aussi 2023, toujours à Tourpes… La suite, c’est beaucoup trop loin!"Voilà de sages paroles!