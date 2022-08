Bien qu’éliminés, les visiteurs n’ont nullement démérité

Les locaux monopolisent le cuir dès le coup d’envoi, sans se créer d’occasion. Ce sont au contraire les Renaisiens qui se montrent les plus entreprenants. Polet centre à la 7e et le portier local doit dévier le cuir en corner, ce qui ne donnera rien. À la 10e minute, un centre-tir de Ndikumana ne trouve personne pour conclure. Tout comme un coup-franc de Polet peu après! On croit au but renaisien à la 14e: un centre-tir visiteur étant dévié in extremis par un défenseur au petit rectangle. À la 18e, on croit aussi au but local sur une erreur défensive mais De Coninck botte sur De Prez, bien sorti. Il ne se passe plus rien avant la 38e, moment où De Prez doit se coucher sur un corner local repris par le centre-avant. Sur le dégagement, c’est le portier local qui doit aussi intervenir sur l’incursion renaisienne. Le repos sera ainsi sifflé sur ce score logique de 0-0. La partie reprend sans changement et les Renaisiens gardent le cuir dans leurs rangs en ce début de seconde période. Il ne se passe rien qui mérite d’être noté tant la partie est sans grand relief. L’arbitre accorde un penalty aux visités à l’heure de jeu que Van Ransbeek s’empresse de convertir (1-0). Le second but sera marqué à la 72e par De Coninck. À la 79e, un centre est repris de la tête par Gassama mais le cuir passe de peu au-dessus du but local. On en restera là avec dès lors une élimination de la Coupe de Belgique pour les nouveaux pensionnaires du stade Orphale Crucke.