Jimmy Dubart arrive avec des idées nouvelles

Le coach peut compter sur un noyau assez stable qui n’a perdu que le seul Thomas Meurant alors que des arrivées sont enregistrées."On fait aussi confiance aux jeunes, notamment Emeric Filmotte, alors qu’on espère encore engager un défenseur. Mon effectif est assez large et derrière, il y a une P4 qui fait intégralement partie du projet. Il y a dans cette équipe des garçons qui ont du potentiel et qu’on va suivre. Cette première saison reste malgré tout une campagne de transition même si on espère secrètement faire aussi bien que l’an passé. Le groupe est réceptif même si je vois pas des choses à améliorer. On a livré une première période difficile contre Estaimbourg B en Coupe avec deux buts encaissés sur des erreurs de concentration mais on a élevé notre niveau de jeu pour dominer la deuxième mi-temps. L’important reste d’être au point pour le championnat."

Jimmy est bien conscient qu’il faudra être très fort pour émerger dans une série compliquée."Il y a un ogre dans ce championnat et je vois mal qui pourrait empêcher Mouscron de monter. Derrière, bien malin sera celui qui peut citer les équipes qui finiront sur le podium. Je mise sur Béclers et le Pays Vert B mais d’autres équipes vont peut-être créer des surprises. En commençant la compétition contre Ath, Esplechin et la Squadra, on sera vite fixés sur nos capacités."

Jimmy Dubart, qui est avec Thomas Vandecasteele à Ere un des plus jeunes entraîneurs de la série, estime que la jeunesse sera la force de son effectif:"Les garçons se connaissent depuis très longtemps et ont envie d’évoluer. Des gars comme Delacroix et Marghem ont beaucoup marqué la saison passée et c’est toute une équipe qui aspire désormais à passer un cap. Cette jeunesse sera peut-être aussi notre point faible car il y a encore une culture tactique à améliorer."